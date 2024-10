Temptation Island: la tentatrice Saretta lascia il villaggio, Antonio beffeggiato dagli amici

Ieri sera, su Canale 5, è andata in onda la sesta puntata di Temptation Island. Inizialmente prevista come l'ultima, ma pochi giorni fa, la produzione ha deciso di prolungare il docu-reality fino a martedì 22 ottobre, per concludere con una puntata extra. Al centro dell'episodio di ieri c'è stato il falò di confronto tra Antonio e Titty, una delle coppie protagoniste, che ha scelto di separarsi definitivamente.

La fuga di Sara dall'Is Morus Relais

Prima del confronto finale, si è verificato un momento significativo ed unico: Antonio ha cercato di esplorare la possibilità di continuare la sua frequentazione con la tentatrice Saretta anche dopo la fine dell'esperienza all'Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula. Tuttavia, la ragazza, con grande tatto, gli ha chiarito che la loro conoscenza si sarebbe conclusa con la fine delle registrazioni.

Con parole sincere, Saretta ha spiegato: "Voglio essere onesta, non voglio illuderti. Spero di averti aiutato in questo percorso, ma il mio sostegno finisce qui". Dopo questa dichiarazione, la tentatrice ha preso una decisione senza precedenti nella storia del programma: ha scelto di abbandonare il villaggio prima della fine del gioco.

Titty e Antonio al falò di confronto

"A questo punto non ha senso che io rimanga qui", ha detto Saretta ad Antonio, "non voglio farti credere che la mia permanenza sia legata a qualcos'altro. Io ci sarò per te, ma solo come amica". Nonostante la delicatezza delle sue parole, il ragazzo è apparso visibilmente deluso.

Nel frattempo, Titty, osservando la scena dal Pinnettu, ha commentato ironicamente: "Ha preso un palo". Ieri sera, Antonio ha seguito la puntata di Temptation Island in compagnia di alcuni amici. Durante la serata, i ragazzi hanno pubblicato alcune storie su Instagram in cui scherzavano su di lui. "Voleva portarla in esterna", hanno detto ridendo, aggiungendo ironicamente: "lei avrà pensato 'per questi quaranta euro che mi date, mi devo sorbire questo guaio'". Tra gli amici di Antonio c'era anche Umberto D'Aponte, ex marito di Guendalina Tavassi.