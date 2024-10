"Hai fatto schifo dall'inizio alla fine". A Temptation Island c'è la svolta tra Mirco e Giulia

Ci troviamo alle battute finali di Temptation Island ed è arrivato il momento di tirare le somme sui percorsi che le coppie hanno intrapreso. Nella puntata che è andata in onda il 15 ottobre su Canale 5, il pubblico ha potuto scoprire il destino finale della coppia formata da Mirco e Giulia. Dopo che la settimana scorsa abbiamo visto il fidanzato fuggire per un'esterna insieme alla sua tentatrice - all'insaputa di Giulia -, il conduttore dello show è corso da Mirco perché la sua (ex) compagna ha chiesto subito un falò. Più che una richiesta, da parte di Giulia, è stato un vero e proprio ultimatum. E ora si scioglie il nodo alla questione. Il finale, però, è una storia già scritta.

La scelta di Mirco e le parole forti di Giulia: cosa è successo durante il falò

Anche se Mirco, almeno all'inizio, ha cercato di evitare l'incontro, messo con le spalle al muro è arrivato di fronte Giulia per il confronto. Il ragazzo, però, dopo che ha visto il video di Giulia e di quello che ha fatto durante la settimana ha riversato sulla ragazza tutta la sua rabbia. Ammette, però, di aver sbagliato. Giulia non è rimasta certo a guardare e per difendere se stessa e per cercare di salvare ciò che resta del rapporto con Mirco, rivela una verità che è rimasta nascosta fino a questo momento. Prima di entrare nel programma, i due hanno tentato la terapia di coppia senza risolvere le loro divergenze. Partecipare a Temptation Island non ha di certo aiutato. Anzi, la situazione è più complicata del previsto.

Giulia, inoltre, continua ad accusare Mirco di comportamenti del tutto fuori luogo nei suoi riguardi ma il ragazzo, nonostante tutto, non sa cosa rispondere e ammette di essere confuso. "Io amo Giulia, ma quando vedo che le cose non vanno è dura continuare. Io la amo, ma c'è tanto scontro tra noi due", ammette Mirco e rispondendo anche ai comportamenti della ragazza. Arriva così la domanda fatidica del conduttore e ora sia Mirco che Giulia devono capire se andare via dal programma insieme o da separati. Giulia vorrebbe farlo con Mirco, ma il ragazzo ha deciso il contrario. "Hai fatto schifo dall'inizio alla fine", afferma Giulia. Lascia la spiaggia e il ragazzo poi torna tra le braccia della sua tentatrice.