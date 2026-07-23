Temptation Island: Giovanni sorprende Sabrina e si chiude in bagno con Elisa

La sesta puntata di Temptation Island, andata in onda mercoledì 22 luglio, mette ancora una volta Giovanni Grazioso e Sabrina Soussi al centro dell'attenzione. Dopo aver visto la fidanzata sempre più vicina al tentatore Lory, Giovanni decide di reagire avvicinandosi alla single Elisa e arrivando a chiudersi in bagno con lei. Nel frattempo una coppia ha deciso di lasciare il villaggio dopo il falò di confronto.

Andrea e Iris lasciano Temptation Island insieme

Nel finale della puntata precedente avevamo lasciato Andrea alle prese con una notte di tormenti, dopo aver scoperto di essere ancora innamorato di Iris, nonostante il serrato corteggiamento alla corteggiatrice visto pochi minuti prima. Tra i due c'è stato quindi un atteso confronto.

Per un momento Iris ha fatto sperare i telespettatori che seguivano il programma di essere pronta a dire addio ad Andrea. "Io non voglio uscire con te, mi hai ferita tanto", gli ha detto. Poi, però, Andrea è riuscito a convincerla a dargli una seconda possibilità. "Non vuol dire che ti ho perdonato, ma insieme abbiamo modo di parlarne meglio", ha risposto Iris prima di lasciare il villaggio mano nella mano con Andrea.

Andrea Petraroli e Iris De Lorenzis

Giovanni reagisce alle immagini di Sabrina e si avvicina a Elisa

Sotto i riflettori anche Sabrina Soussi e Giovanni Grazioso. Dopo aver visto la fidanzata avvicinarsi sempre di più al single Lory, Giovanni è passato al contrattacco, iniziando a flirtare con Elisa. I due si sono perfino chiusi in bagno, togliendosi i microfoni e lasciando il rubinetto dell'acqua aperto.

Durante il falò delle fidanzate, Sabrina ha assistito alle immagini mostrate da Filippo Bisciglia e si è detta disgustata dal comportamento di Giovanni, convinta che il fidanzato stia soltanto fingendo. Dopo aver visto i video, Sabrina si è mostrata ancora più determinata a lasciarsi andare con Lory e gli ha chiesto di baciarla.

Il tentatore, però, non ha assecondato la richiesta. "Il bacio deve venire, dev'essere una cosa sincera, non si chiede", ha spiegato Lory, lasciando Sabrina senza il tanto atteso bacio.

Nel frattempo, anche la situazione tra Francesca Coppola e Danilo D'Angelo sembra essere arrivata a un punto di non ritorno. Dopo aver visto il riavvicinamento del fidanzato alla tentatrice Giulia, Francesca ha deciso a sua volta di avvicinarsi al tentatore Marco, pur ammettendo di voler evitare di fare qualcosa di cui potrebbe pentirsi.

Danilo, dal canto suo, ha mostrato forse per la prima volta una forte gelosia. "Non la riconosco più", ha detto, ripetendo una frase ormai diventata quasi un mantra del programma. Poco dopo, però, è stato proprio lui a lasciarsi andare tra le braccia di Giulia, chiedendole anche di spegnere i microfoni.

Diamante chiede a Bernadette di sposarlo dopo 16 anni di fidanzamento

Il momento più romantico della puntata è stato però quello dedicato a Diamante Crispino e Bernadette Cinquegrana. Dopo ben 16 anni di fidanzamento, l'ex portiere del Napoli ha finalmente deciso di superare la sua paura del matrimonio e di fare il grande passo.

La vicinanza alla single Martina e il percorso vissuto all'interno del programma hanno aiutato Diamante a capire che nel suo cuore c'è spazio soltanto per la sua fidanzata Bernadette. Per questo ha chiesto aiuto alla redazione e, con la complicità dei suoi compagni di viaggio, ha preparato una romantica sorpresa.