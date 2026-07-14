Temptation Island: perché il pubblico invocava Gianni Sperti sui social?

Durante il falò di Temptation Island, Filippo Bisciglia ha chiesto a Giada di mostrare il telefono per verificare le chat con Rosario. Una scena che ha ricordato ai fan i celebri controlli di Gianni Sperti a Uomini e Donne.

Quello che doveva essere uno dei momenti più esplosivi della quarta puntata di Temptation Island si è trasformato in un confronto che ha lasciato molti telespettatori con l'amaro in bocca. Al centro della scena il falò tra Alessandra Ciociola, Rosario Monetti e la tentatrice Giada Alessandrini, chiamata a fare chiarezza sul rapporto avuto con il fidanzato prima dell'ingresso nel villaggio. A catturare l'attenzione del pubblico, però, non sono state tanto le chat quanto il modo in cui sono state controllate, tanto da far spuntare sui social un paragone con Gianni Sperti.

Perché il controllo del telefono di Giada ha fatto pensare a Gianni Sperti

Durante il confronto, Giada, ex amica dì Alessandra, ha raccontato di aver conosciuto Rosario circa tre anni fa in un locale di Milano. Tra i due ci sarebbero stati soltanto alcuni messaggi e un paio di incontri casuali, senza che la conoscenza sfociasse in qualcosa di più.

Anche Rosario ha confermato la stessa versione dei fatti, spiegando di aver rivisto la ragazza poco prima di trasferirsi a Napoli e di averle detto che probabilmente non si sarebbero più incontrati. Giada, dal canto suo, ha ribadito di avere la coscienza pulita e che, se davvero fosse stata interessata a lui, avrebbe accettato di frequentarlo.

Giada, Rosario e Alessandra

Per fugare ogni dubbio, Filippo Bisciglia ha chiesto alla tentatrice di mostrare il cellulare e le conversazioni avute con Rosario. È proprio questa scena ad aver acceso il dibattito sui social.

Molti telespettatori hanno infatti ricordato le celebri verifiche di Gianni Sperti a Uomini e Donne, quando l'opinionista pretende di controllare personalmente gli smartphone di dame e cavalieri per evitare che qualcuno possa cancellare messaggi compromettenti. A Temptation Island, invece, Giada si è allontanata per recuperare il telefono e solo dopo lo ha consegnato a Bisciglia.

Un dettaglio che non è passato inosservato. Sul web c'è chi ha ironizzato sostenendo che Sperti non avrebbe mai permesso una situazione del genere, accompagnando personalmente la protagonista a prendere il cellulare. Commenti ironici, naturalmente, ma sufficienti a trasformare il paragone tra i due volti Mediaset in uno degli argomenti più discussi della serata.

Alla fine, però, le tanto attese chat hanno confermato quanto raccontato da Rosario e Giada. Nelle conversazioni non sono emersi elementi compromettenti, ma soprattutto messaggi organizzativi per cercare di incontrarsi in un centro commerciale e una serie di riferimenti a negozi e brand. Insomma, nessuna rivelazione clamorosa e un colpo di scena che si è rivelato molto meno esplosivo del previsto.

Giada Alessandrini su Instagram

Alessandra lascia Rosario, ma il loro futuro resta un'incognita

Nonostante dalle chat non siano emerse prove di una relazione segreta con Giada, Alessandra ha deciso comunque di interrompere il rapporto con Rosario e di lasciare il programma da sola. Una scelta che, in realtà, affonda le radici in quanto accaduto ben prima di Temptation Island. La stessa Alessandra aveva infatti raccontato nel video di presentazione di essere già a conoscenza di un tradimento del fidanzato, motivo per cui molti telespettatori si sono chiesti quale fosse il vero obiettivo della loro partecipazione al reality.

Il falò con Giada, infatti, non ha cambiato il quadro della situazione: la tentatrice e Rosario hanno ribadito di essersi frequentati solo superficialmente e il controllo del telefono non ha portato alla luce alcun elemento nuovo.

La storia della coppia, però, potrebbe non essersi conclusa definitivamente. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, Alessandra e Rosario avrebbero trovato un punto d'incontro lontano dalle telecamere e potrebbero presentarsi nuovamente insieme durante la reunion registrata un mese dopo la fine del programma. Se così fosse, il falò che sembrava aver sancito la rottura definitiva potrebbe rappresentare soltanto un passaggio di un percorso ancora tutto da definire.