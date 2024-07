Temptation Island, Gaia Vimercati lascia Luca e va a mare con il suo tentatore Jakub Bakkour

I protagonisti del docu-reality di Canale 5, dopo l'ultima puntata del programma, possono farsi vedere in giro e sui social: nelle ultime ore sono stati segnalati incontri tra tentatori e ragazze conosciute al Is Morus Relais.

Dopo aver perdonato ben tre tradimenti al suo fidanzato, Gaia Vimercati ha deciso di mettere fine alla relazione con Luca Bad al termine di Temptation Island 2024. Una volta tornati alla vita reale, lui ha cercato di impedirle di frequentare Jakub Bakkour, il tentatore conosciuto all'interno del programma, con cui è stata vista oggi a Riccione.

Una nuova coppia sta nascendo dopo la fine di Temptation Island 2024?

Il falò di confronto tra Gaia Vimercati e Luca Bad si era concluso con la decisione dei due fidanzati di uscire insieme dal programma. Tuttavia, come abbiamo visto nella clip caricata, su Witty TV, si sono verificati dei drastici cambiamenti. Un mese dopo la fine della trasmissione, Gaia ha scelto di lasciare Luca per riconquistare la sua libertà.

"Io ho sperato e creduto fino all'ultimo che lui potesse essere il mio futuro", ha spiegato Gaia durante un'intervista, "Avevo chiesto semplicemente tempo uscendo da lì, per continuare il percorso iniziato e non mi è stato dato quindi questa è un'altra risposta. Non mi è stato concesso il tempo che io a lui ho sempre concesso."

Jakub e Gaia a Temptation Island

Durante il programma, Gaia aveva conosciuto Jakub Bakkour, tentatore di Verona con madre polacca e padre marocchino. Il loro avvicinamento aveva preoccupato Luca, che aveva richiesto il falò di confronto. Terminata la relazione con l'ormai ex fidanzato, Gaia ha iniziato a frequentare il tentatore. "Con lui ci sentiamo tutti i giorni. Lui è oggettivamente un bellissimo ragazzo ma ancora di più interiormente. Senza di lui, l'esperienza sarebbe stata diversa", ha raccontato alla piattaforma streaming.

Oggi, Gaia e Jakub sono stati visti insieme a Riccione. Le loro foto sono state condivise sull'account del lido, e un amico di Gaia ha girato un video, accanto alla ragazza c'è il suo tentatore. La clip è già diventata virale sui social e ha ricevuto molti commenti dai fan che sperano di vedere i due ragazzi diventare una coppia.