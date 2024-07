Temptation Island 2024, Luca e Gaia un mese dopo il falò di confronto: stanno insieme o si sono lasciati?

Nel corso della quinta puntata di Temptation Island 2024 abbiamo assistito al falò di confronto tra Gaia Vimercati e Luca Bad. Nonostante i propositi iniziali, la ragazza ha perdonato il suo fidanzato, come era accaduto in precedenza, quando ha scoperto i suoi tre tradimenti. Oggi su Witty Tv è stata pubblicata la clip che racconta cosa è successo alla coppia un mese dopo. Vediamo quali sono state le dichiarazioni dei due protagonisti.

Luca Bad un mese dopo Temptation Island 2024

"È stato un mese molto burrascoso a livello emotivo. Sono cambiate tante cose e Gaia ha preso delle decisioni che non mi aspettavo ha esordito Luca - Lei ha deciso di chiudere la relazione perché si è resa conto che molte cose non le ha ancora superate, che ha bisogno di riacquistare l'amore per sé stessa che le è mancato per tanto tempo.", ha esordito Luca.

Il cambiamento della sua ex fidanzata è stato imprevedibile per lui che secondo il suo parere durante il programma ha acquisito nuove consapevolezze, tra cui quella di amare Gaia. "Io ero e sono disposto a sacrificare la mia libertà per dimostrarle il mio amore", ha affermato Luca. Lei, invece, però, ha percepito questi gesti come una forma di egoismo, sentendo che lui non rispettava le sue esigenze.

Gaia con il tentatore Jakub

Gaia ha manifestato la volontà di mantenere un rapporto con la persona conosciuta all'interno del programmala persona conosciuta all'interno del programma. "A me questa cosa mi fa stare male", ha ammesso Luca. Il pensiero che lei possa legarsi a qualcun altro lo turba profondamente. Quando si erano incontrati, lui era appena uscito da un'altra relazione e non era predisposto per una nuova. "Forse è stata questa la colpa tra noi: lei si è dimostrata forte e questo mi ha fatto pensare che potesse sempre accettare questa cosa."

Luca ha concluso il suo discorso riconoscendo i suoi errori: "Quando parlo di 'bisogno fisiologico' non era il mio intento sminuire le donne con cui sono stato o il mio amore per lei". Adesso, con la decisione di Gaia ancora fresca, il dolore è palpabile, ma Luca trova conforto nel sapere che, nonostante tutto, ha imparato a buttarsi a capofitto nelle relazioni future.

Gaia "Ad oggi ci siamo lasciati, fa male ma la vita va avanti"

La ragazza ha preso la parola, descrivendo l'ultimo falò come un momento carico di emozioni contrastanti. "C'era tanta rabbia, delusione e tristezza", ha detto Gaia. Sentiva che il percorso le era stato bloccato dalle paure di Luca, mettendola sempre in secondo piano. Dopo essere usciti insieme, Gaia ha subito espresso il bisogno di tempo e spazio. "Ma quei giorni sono stati un continuo litigare", ha ricordato. Il distacco le serviva per ritrovare serenità, anche se riconosceva Luca come una parte importante del suo cuore.

"Io ho sperato e creduto fino all'ultimo che lui potesse essere il mio futuro", ha spiegato Gaia. Tuttavia, le loro strade sembrano destinate a non incrociarsi mai più. Aveva chiesto tempo per continuare il percorso iniziato, ma non le è stato concesso. Questo l'ha delusa profondamente, portandola a decidere di separarsi.

Gaia sente di essere rinata in quei giorni da sola, nonostante il dolore. "Ho pianto tantissimo, ci sono stati giorni no, però la vita va avanti", ha rivelato, sottolineando che non rimpiange nulla della loro storia, nemmeno i tradimenti, e pensa che tutto le tornerà utile per il futuro.

Il rapporto con il tentatore

Parlando di Jakub, il tentatore conosciuto a Temptation Island, Gaia ha rivelato: "Con lui ci sentiamo tutti i giorni. Lui è oggettivamente un bellissimo ragazzo ma ancora di più interiormente. Senza di lui, l'esperienza sarebbe stata diversa". Si sente fortunata ad averlo conosciuto e spera di rivederlo presto. "Ad oggi penso a vivere i miei 24 anni", ha concluso, desiderosa di vivere leggera e amarsi.