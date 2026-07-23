Temptation Island, la svolta di Diamante: la proposta che Bernadette aspetta da 16 anni

La prossima puntata di Temptation Island, in onda lunedì 27 luglio in prima serata su Canale 5, mostrerà Diamante Crispino finalmente pronto a compiere, dopo sedici anni di fidanzamento, il passo che Bernadette Cinquegrana attende da tempo. Il suo viaggio nei sentimenti lo ha portato a superare i dubbi sul matrimonio e a capire cosa vuole davvero dal futuro della coppia.

Il matrimonio è sempre stato uno dei principali desideri di Bernadette e proprio la volontà di capire se Diamante fosse davvero pronto a costruire un futuro insieme a lei l'ha spinta a partecipare al programma. Ora, dopo il percorso nel docu-reality, il loro rapporto potrebbe finalmente arrivare a una svolta decisiva.

Temptation Island, Diamante supera i dubbi e prepara la proposta

Nei primi falò a Temptation Island, Diamante aveva raccontato a Filippo Bisciglia di avere un forte blocco nei confronti del matrimonio. "Siamo sempre stati insieme in tutta la nostra vita. Ma io ho dei dubbi sul matrimonio. Non ho la stessa voglia. Quello che lei non sa è che questo deriva dal non aver vissuto altre cose. Noi è come se fossimo diventati subito grandi, l'età di mezzo mi è mancata. Non sono sicuro di passare tutta la vita con lei", aveva spiegato.

Bernadette Cinquegrana e Diamante Crispino

La vicinanza alla tentatrice Martina, però, lo avrebbe aiutato a comprendere meglio i suoi sentimenti. Diamante ha infatti ammesso di aver capito che nel suo cuore c'è spazio soltanto per Bernadette: "Martina è una bella persona, però mentre stavo con lei ho capito che il mio cuore è già pieno, non ho bisogno di cercare altro".

Una consapevolezza che ha condiviso durante l'ultimo falò dei fidanzati al quale ha partecipato. "Sono felice, ho ottenuto la risposta che volevo", ha detto Diamante, mentre Filippo Bisciglia, emozionato, lo ha definito un "gigante buono".

Dopo l'esperienza nel reality, Diamante ha deciso di chiedere aiuto alla redazione di Temptation Island. Con la complicità della produzione, si è fatto consegnare un mazzo di rose rosse e ha chiesto di essere accompagnato dai suoi compagni di viaggio fino al confine del villaggio delle fidanzate.

È proprio da quel punto che, nella prossima puntata, lo vedremo raggiungere Bernadette per sorprenderla con una proposta di matrimonio. Un momento destinato a diventare uno dei più emozionanti di questa edizione del programma, che potrebbe coronare il sogno della Cinquegrana dopo sedici anni di relazione. Nella puntata di ieri, anche Andrea Petraroli e Iris De Lorenzis hanno lasciato insieme il programma.

Nel corso della loro storia, del resto, Diamante e Bernadette hanno sempre immaginato un futuro insieme. Bernadette ha anche parlato della possibilità di avere due figli, un maschio e una femmina, che vorrebbero chiamare Elpidio e Penelope. Ora, dopo il viaggio a Temptation Island, il loro progetto di vita potrebbe finalmente compiere il passo più importante.