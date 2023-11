Temptation Island: Gabriela Chieffo smette di seguire Giuseppe Ferrara dopo la proposta di matrimonio

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara di Temptation Island, sembrano essersi separati nonostante la proposta di matrimonio fatta da Giuseppe durante la registrazione dello show Uomini e Donne. Gabriela oggi ha smesso di seguire Giuseppe sui social media, poco prima, in una storia su Instagram, aveva affermato che non si smette mai di conoscere le persone.

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara: I post di Gabriela

La storia tra Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara sembra essere giunta al termine. La coppia, conosciuta dal pubblico televisivo grazie a Temptation Island, sta chiaramente attraversando una fase di crisi, come indicano i segnali lasciati sui social media, soprattutto da parte di Gabriela.

Tuttavia, fino a ventiquattro ore fa, sembrava che tutto andasse per il meglio tra i due ragazzi campani. Rispondendo ad alcuni follower che le chiedevano se avrebbe considerato l'idea di salire sul trono di Maria De Filippi dopo l'addio di Manuela, Gabriela aveva risposto: "Dubito che Giuseppe sia d'accordo".

Pochi istanti dopo, la situazione è radicalmente mutata: Gabriela, reduce da un intervento di chirurgia plastica in Turchia, ha smesso di seguire Giuseppe sui social e nelle storie di Instagram, ha scritto: "Volete le donne forti, dalla grande personalità, dal bell'aspetto, con i valori di un tempo, e poi, non siete in grado di sostenerle, di reggere il confronto, di stare al passo. Mettetevi d'accordo fra quello chi volete e ciò che potete permettervi".

Subito dopo Gabriela ha aggiunto "Basterebbe immedesimarsi nell'altro, per non far del male. Ma costa troppa fatica a chi vive solo per se stesso". Nella terza ed ultima storia si legge: "Non si finisce mai di conoscere le persone nella vita".

La proposta di Matrimonio a Uomini e Donne

Solo qualche mese fa, negli studi di Uomini e Donne di Maria De Filippi, Giuseppe si era inginocchiato davanti a Gabriela, mostrandole l'anello, e aveva detto: "L'altra mattina sono andato al negozio per prendere questo. Questo anello l'ho fatto appositamente per te, e voglio chiederti se vuoi sposarmi. Vuoi diventare mia moglie?".