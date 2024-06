Temptation Island: chi sono Vittoria e Alex la quinta coppia ufficiale della nuova edizione

Vittoria e Alex, come le quattro coppie che li hanno preceduti, si sono presentati ai microfoni dei profili ufficiali del programma di Maria De Filippi, spiegando le ragioni della loro partecipazione al docu-reality. La data di partenza della nuova edizione di Temptation Island non è stata comunicata ufficialmente, sappiamo che andrà in onda di giovedì.

La presentazione di Vittoria e Alex

Fino ad oggi sono state presentate cinque coppie, nei quattro casi precedenti a contattare la redazione è stata tre volte la ragazza ed una sola volta il fidanzato. Nella clip pubblicata oggi, scopriamo che ancora una volta è stata lei a scrivere al programma. Vittoria ha 34 anni, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, è stato il mancato invito alla festa del compleanno del suo fidanzato. Questo, ed altri segnali, l'hanno convinta a chiedere un chiarimento definitivo ad Alex davanti alle telecamere di Canale 5: vuole capire se lui vuole includerla nella sua vita.

"Sono Vittoria ho 34 anni e sono fidanzata con Alex da un anno e nove mesi. Ho scritto io a Temptation Island perché voglio una risposta definitiva da Alex se vuole stare realmente con me oppure no - dice la ragazza nella clip - Lui non mi fa sentire inclusa nella sua vita. Tipo è successo che al suo compleanno io non sono stata invitata perché gli invitati dovevano essere solo maschi invece poi ho scoperto che c'erano anche femmine a questa festa". Alex sostiene che la festa era stata organizzata dai suoi amici, un party a sorpresa in un locale dove c'erano sia uomini che donne. Sarebbero stati loro a non invitare la sua fidanzata.

Filippo Bisciglia è il condutttore del programma

Le altre quattro coppie che partecipano al docu-reality sono Siria e Matteo, lei ha bisogno di capire se i suoi cambiamenti fisici, ha perso 85 chili, incidono sulla loro relazione. Jenny e Tony, su di loro ci sono state alcune segnalazioni. Christian e Ludovica che arrivano a Temptation Island perchè lei lo ha tradito due volte con la stessa persona. La quarta coppia è composta da Raul e Martina, lei ha raccontato che il suo fidanzato è geloso e possessivo, lui dice di essere solo "troppo innamorato".