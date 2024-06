Temptation Island, Gaia e Luca sono la sesta coppia: scopriamo la loro storia di tradimenti

La sesta coppia ufficiale di Temptation Island, conosciuta oggi secondo le indiscrezioni, dovrebbe essere l'ultima del docu-reality. Come in alcune delle precedenti presentazioni, anche Gaia e Luca cercano di capire se la loro storia ha un futuro, nonostante i tradimenti di lui. Ecco cosa hanno detto nella clip pubblicata sui canali ufficiali del programma di Maria De Filippi.

La sesta Coppia di Temptation Island

Questa volta a mettersi in gioco sono due fidanzati di Riccione: a scrivere alla redazione è stata Gaia, una ventiquattrenne che ha scoperto che il suo fidanzato l'ha tradita per ben tre volte. Nonostante questo, i due ragazzi stanno ancora insieme, lei, infatti, lo ha perdonato altrettante volte. Ma qualcosa, comunque, deve averla allarmata se ha deciso di chiedere aiuto al programma condotto da Filippo Bisciglia.

La prima a presentarsi è stata proprio la ragazza: "Sono Gaia, ho 24 anni, vengo da Riccione e sono fidanzata con Luca da un anno e otto mesi. Ho scritto io a Temptation Island in quanto durante la nostra storia di un anno e otto mesi mi ha già tradito tre volte. Ovviamente l'ho perdonato perché lo amo. Lui dice di amarmi però in realtà dalle situazioni che accadono si verifica tutto il contrario".

Subiti dopo abbiamo ascoltato la replica di Luca. "Mi rendo conto che è giusto fare questo percorso per capire realmente se riesco ad essere una persona migliore per lei e per rispetto dei sentimenti che proviamo". Il ragazzo spera di trovare nel docu-reality quelle risposte che evidentemente fino ad ora non è riuscito a darsi.

Gli altri partecipanti al docu-reality

In precedenza sono state presentate altre cinque coppie che, secondo le ultime indiscrezioni, conosceremo il prossimo 27 giugno, data d'inizio del programma. Siria e Matteo, arrivano all'Is Morus Relais perchè lei ha bisogno di capire se i suoi cambiamenti fisici, ha perso 85 chili, incidono sulla loro relazione. Jenny e Tony, sbarcano a Santa Margherita di Pula "perchè lui è sempre circondato da ragazze".

Christian e Ludovica arrivano a Temptation Island perchè lei lo ha tradito due volte con la stessa persona. La quarta coppia è composta da Raul e Martina, lei ha raccontato che il suo fidanzato è geloso e possessivo, lui dice di essere solo "troppo innamorato". La quinta coppia, invece, composta da Vittoria e Alex hanno scritto perchè lui non la include nella sua vita, non l'ha neanche invitata alla sua festa di compleanno.