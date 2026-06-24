Temptation Island finalmente stasera su Canale 5: le anticipazioni del 24 giugno

Parte questa sera su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island, il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Il programma riapre il villaggio delle tentazioni con sette coppie pronte a mettere alla prova la propria relazione tra gelosie, sospetti e tradimenti mai dimenticati. Le prime clip social hanno già acceso l'attenzione del pubblico, mostrando reazioni forti, lacrime e momenti di tensione destinati a diventare virali ancor prima del debutto ufficiale.

La location scelta per questa edizione è il Calalandrusa Beach & Nature Resort di Guardavalle Marina, teatro di confronti emotivi e decisioni difficili. Anche quest'anno il format promette dinamiche forti e colpi di scena, confermandosi uno degli appuntamenti televisivi più attesi della stagione estiva.

Coppie sotto esame e spoiler social: le prime clip accendono la tensione

Le coppie protagoniste di questa edizione sono sette e arrivano nel villaggio con storie complesse e questioni irrisolte. Tra queste anche Alessandra e Rosario, conviventi a Napoli, ancora segnati da un tradimento passato che continua a pesare sull'equilibrio della relazione. Sara e Gabriele sono invece alle prese con presunte chat compromettenti e una forte gelosia che alimenta le tensioni, mentre Francesca e Danilo si confrontano con screenshot legati ad app di incontri e sospetti sempre più insistenti.

Gabriele

Non mancano le difficoltà per Giovanni e Sabrina, in crisi tra mancanza di fiducia e accuse reciproche, così come per Soraya e Cristian, messi alla prova da differenze profonde di stile di vita e prospettive future. Diamante e Bernadette arrivano invece dopo 16 anni di relazione con il nodo irrisolto del matrimonio mai celebrato, mentre Iris e Andrea affrontano un rapporto ormai logorato da sospetti e incomprensioni.

Sui canali social del programma sono state pubblicate anche alcune clip di presentazione che anticipano le prime tensioni. Nel primo video, dedicato a Sara e Gabriele, si vede il fidanzato nel capanno mentre guarda un filmato e reagisce ripetendo: "Follia, questa è follia!". Un secondo spoiler riguarda Giovanni e Sabrina: nel filmato lui esce dal capanno visibilmente alterato, ripetendo più volte: "Vaffan.ulo, vaffan.ulo". In un'altra clip, Sabrina confida a Soraya la sensazione che tra lei e uno dei tentatori possa nascere qualcosa.

L'ultimo mini spoiler coinvolge Alessandra e Rosario: nella prima clip lei scopre che tra le tentatrici c'è un'amica del suo fidanzato, mentre nella seconda appare in lacrime e profondamente scossa dopo la visione di un video nel capanno.

Nel villaggio, insieme alle coppie, si muoveranno 13 tentatori e 13 tentatrici con l'obiettivo di mettere alla prova la solidità dei rapporti e testare la fedeltà dei partner. Un meccanismo ormai collaudato che, anche in questa nuova edizione, promette emozioni forti, tensioni e reazioni imprevedibili.