Temptation Island: Filippo Bisciglia ringrazia il cast: la replica delle coppie

Filippo Bisciglia è stato il conduttore anche di questa edizione di Temptation Island, una stagione da record con un numero di spettatori in costante crescita. Con un post sui social, Bisciglia ha salutato calorosamente i quattordici protagonisti del loro viaggio nei sentimenti, ricevendo risposte altrettanto affettuose.

Il saluto di Bisciglia alle coppie

Nelle precedenti edizioni, il docu-reality si concludeva con "il cosiddetto mese dopo", come lo chiama il conduttore, quando le coppie raccontavano come avevano trascorso i trenta giorni successivi alla fine del programma e se confermavano la scelta fatta durante l'ultimo falò di confronto. Quest'anno, la produzione ha deciso di eliminare questa parte, trasmettendo su Witty TV una clip in cui i fidanzati, o ex fidanzati, raccontavano come era finito il loro viaggio nei sentimenti.

Questa mancata registrazione ha costretto Filippo a salutare il cast su Instagram, con un post condiviso sui social "Quest'anno non ho girato il cosiddetto 'mese dopo' insieme a Voi, quindi non ho avuto la possibilità di ringraziarvi e di riabbracciarvi dopo la fine del programma - scrive il conduttore - spero di poterlo fare al più presto !!! Grazie di tutto ragazzi !!! Vi porteró sempre nei miei ricordi ... VOI TEMPTATION ISLAND 2024".

Jenny e Toni hanno ringraziato Filippo su Instagram

La risposta del cast

Non si sono fatte attendere le repliche dei partecipanti. "Un semplice grazie a te non sarà mai abbastanza - ha detto Gaia Vimercati - Saremo per sempre grati per l'immensa disponibilità e comprensione durante questo percorso super intenso, ha scritto Gaia Vimercati. Mentre Siria Pingo lo ha ringraziato "Per averci sostenuto dal primo fino all'ultimo giorno!!! Non ti dimenticheremo mai, ti vogliamo bene."

Raul Dumitras si è aggiunto ai ringraziamenti "Per le belle parole, per l'empatia, per l'umanità. Avevi sempre la parola o l'occhiata giusta, un piacere Fili". Matteo Vitali ha sottolineato l'emozione che ha vissuto in quei giorni: "Grazie per questo pensiero speciale e per essere stato presente in questo percorso, a presto", sono state le parole di Jenny Guardiano. Il suo fidanzato Tony ha aggiunto: "Grazie a te non sono tornato a casa con un occhio nero, ti voglio bene sei un amico!".

"Nel bene e nel male è stata un esperienza che mi ha insegnato davvero tanto - ha detto Luca Bad - dispiace anche a me non esserci potuti salutare ma ci sarà spero occasione in futuro.. ti mando un abbraccione virtuale". Vittoria Bricarello: "Grazie a te Filippo sei stato dolcissimo con noi", mentre il suo ex fidanzato Alex Petri ha messo in risalto la comprensione ed il carisma dimostrato dal conduttore in questa "esperienza unica nonostante il susseguirsi degli eventi".