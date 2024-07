Temptation Island 2024, Lino e la tentatrice Maika si frequentano: la reazione di Alessia

Lino Giuliano e Alessia Pascarella sono stati i protagonisti assoluti di Temptation Island 2024. Durante il doppio falò di confronto, i due si sono definitivamente lasciati. È stata la ragazza a dire addio al suo fidanzato dopo averlo visto flirtare con Maika. Nonostante lo scetticismo generale la storia tra la tentatrice sta continuando anche dopo la fine del programma.

Confermata la frequentazione tra Lino Giuliano e Maika Randazzo

Il docu-reality ha chiuso la storia d'amore tra i due napoletani durata quattro anni. Lei ha detto di essersi accorta che il suo ormai ex fidanzato non la rispettava, e questo l'ha convinta a tagliare i ponti con il passato, scelta confermata durante due falò di confronto molto accesi, dove Lino e Alessia non si sono risparmiati accuse reciproche.

Dopo la fine del programma Lino è uscito con una follower di Deianira Marzano e poi ha iniziato a sentirsi con la tentatrice conosciuta nel villaggio. Ieri a Roma il partenopeo si è incontrato con alcuni ex compagni d'avventura, tutti rimasti single dopo la loro partecipazione al programma condotto da Filippo Bisciglia. Oltre a Lino c'erano Raul Dumitras, ex di Martina De Ioannon che ha sentito il suo tentatore Carlo Marini un paio di volte. Alex Petri, ex di Vittoria Bricanello che sta frequentando Simone Dell'Agnello. Christian Lanfranchi, ex di Ludovica Ronzittie.

Maika Randazzo

Più tardi il partenopeo è stato ripreso in un video insieme a Maika Randazzo mentre simulavano un giro in moto. Poi lui ha pubblicato una foto inequivocabile che lo ritrae abbracciato nel letto con la tentatrice Maika alle 6:34 del mattino. Uno scatto esplicito che ufficializza la loro frequentazione, nonostante lui stia giocando su più tavoli.

Alessia, subito dopo, ha pubblicato una storia, poi cancellata, su Instagram in cui ha commentato la foto, dopo che molti follower l'avevano contattata. "So che lo fate in buona fede, ma è inutile che mi mandate le foto perché basta che apro TikTok... Credetemi che non mi fa né caldo né freddo - ha scritto la ragazza - Se me ne fregava, Alessia si era messa nel treno. A me fin quando mi fanno stare tranquilla, stanno tranquilli loro. Perché la sottoscritta sa quello che ho nelle chat. Solo con la tentatrice può stare, sono come la busta del latte, hanno la scadenza. Si sente con un'altra però chiama me (era una banalità). E dopo due giorni sta nel letto con lei.".