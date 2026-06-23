Temptation Island, Filippo Bisciglia: “Ho pianto più del solito”

Alla vigilia della nuova stagione di Temptation Island, Filippo Bisciglia racconta un'edizione particolarmente intensa del docu-reality di Canale 5. Il conduttore ammette un coinvolgimento emotivo superiore al solito, tra storie di coppie sempre più giovani, falò carichi di tensione e momenti che lo hanno portato anche alle lacrime. Il volto del programma confessa di aver pianto più del solito, anticipando un avvio di stagione già ricco di emozioni forti e dinamiche destinate a far discutere il pubblico.

Nel racconto rilasciato a Tv Sorrisi e Canzoni, Bisciglia descrive un clima particolarmente coinvolgente dietro le quinte del reality estivo. L'impatto emotivo delle storie dei protagonisti, spiega, è stato più forte rispetto alle edizioni precedenti, al punto da rendere difficile mantenere la consueta distanza professionale.

Filippo sottolinea come anche per lui sia complicato restare impassibile davanti ai falò di confronto, uno dei momenti centrali del programma, in cui le coppie si trovano faccia a faccia dopo giorni di tentazioni e riflessioni separate.

Gabriele e Sara sono una delle coppie di questa edizione

Una delle novità più rilevanti di questa edizione riguarda l'età dei partecipanti. Filippo anticipa infatti un gruppo di protagonisti molto giovane, con il concorrente più grande che ha 32 anni. Una scelta che, secondo il conduttore, contribuisce a rendere le dinamiche ancora più immediate e spesso imprevedibili. Il risultato è un'edizione che punta forte sulle emozioni pure, dove le reazioni appaiono meno filtrate e più istintive, amplificando il coinvolgimento del pubblico. Intanto il programma continua a essere uno dei titoli più commentati sui social.

Meme, parodie e iniziative come il Fantatemptation testimoniano un seguito sempre più trasversale e partecipato, che trasforma ogni stagione in un vero e proprio evento televisivo e digitale. Bisciglia osserva con ironia questo fenomeno, sottolineando come il successo del format abbia ormai superato i confini della semplice messa in onda, diventando parte della cultura pop estiva.

Il coinvolgimento emotivo non riguarda solo i protagonisti, ma anche lo stesso Filippo Bisciglia, che racconta quanto sia difficile assistere senza reagire alle scene più intense. "È dura non piangere quando li vedo in lacrime", ha spiegato, raccontando anche come spesso si lasci andare a gesti spontanei come abbracciare i partecipanti nei momenti più difficili.

La nuova stagione di Temptation Island debutterà il 24 giugno in prima serata su Canale 5, con grandi aspettative da parte del pubblico. Tra emozioni, conflitti e decisioni dolorose, il reality promette di aprire l'estate televisiva con una forte carica narrativa.