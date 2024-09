Temptation Island, Federica rompe le catene della gelosia di Alfonso: "Finalmente posso essere me stessa"

Nella puntata del 10 settembre 2024 di Temptation Island, Federica Petagna e Alfonso D'Apice sono stati al centro di accese discussioni online a causa dell'evidente gelosia ossessiva di lui. I due, fidanzati da otto anni, si conoscono sin da bambini: lui ha 25 anni ed è direttore di un locale specializzato in eventi, mentre lei, di cinque anni più giovane, lavora come estetista.

Federica si ribella alla gelosia di Alfonso

Durante la prima puntata del programma, la ventenne ha rivelato quanto il comportamento del fidanzato abbia reso difficile vivere la loro relazione con serenità. Ha spiegato che Alfonso non le permette di avere amiche e che la sua unica confidente è sua madre. La gelosia del ragazzo è tale da controllarla anche nelle situazioni più comuni, come un viaggio di lavoro durante il quale lui monitorava costantemente la sua posizione tramite il cellulare e la tempestava di chiamate.

Federica, più volte durante la trasmissione, ha manifestato il suo malessere per una relazione così opprimente, raccontando di aver evitato anche di indossare costumi da bagno che Alfonso non approvava. In un momento di sfogo nel villaggio, è scoppiata in lacrime, ammettendo di sentirsi "sbagliata" e incapace di vivere liberamente la sua vita di coppia e di ragazza di venti anni.

Alfonso e Federica a Temptation Island

In questa puntata, però, la ragazza ha deciso di ribellarsi: ha finalmente indossato i costumi che il suo fidanzato le aveva vietato e ha descritto la sua permanenza all'Is Morus Relais come la realizzazione di un sogno, felice di poter socializzare con altre persone senza dover temere le reazioni del fidanzato. Federica ha anche sviluppato un'intesa con Stefano, uno dei tentatori, con cui ha condiviso momenti di complicità crescente.

I video del comportamento, assolutamente normale, della ragazza sono stati mostrati al suo ragazzo, sia al Pinnettu che durante il falò dei fidanzati. La sua reazione è stata immediata: visibilmente agitato, ha interrotto più volte la visione per confrontarsi con il conduttore, Filippo Bisciglia, esclamando: "Le sta mettendo le mani addosso", riferendosi ai giochi tra lei e il tentatore.

Temptation Island, Antonio: "la proposta era finta con un anello preso sulla bancarella", Titty chiede il falò

Alfonso si è detto pronto a lasciare il villaggio senza neanche attendere il falò di confronto, poiché ciò che stava vedendo lo turbava profondamente. Tuttavia, i suoi compagni d'avventura, in particolare Alfred e Antonio, hanno cercato di farlo riflettere, suggerendo che il comportamento di Federica potrebbe essere solo una reazione alla sua gelosia opprimente che l'ha limitata per anni.