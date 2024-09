Temptation Island, Antonio: "la proposta era finta con un anello preso sulla bancarella", Titty chiede il falò

La prima puntata di Temptation Island, andata in onda il 10 settembre 2024, ha subito acceso i riflettori su una delle coppie più complesse e discusse del docu-reality: Antonio e Titty. Lui, 27 anni, impiegato, e lei, parrucchiera, vivono una relazione costellata da gelosie, incomprensioni e numerosi problemi irrisolti, in particolare legati alla fiducia.

Antonio e Titty: la prima coppia in crisi di Temptation Island 13

Nonostante gesti estremi da parte del fidanzato, come tatuarsi il volto della ragazza sul polpaccio per cercare di riconquistarla dopo un tradimento, la coppia continua a vivere momenti di forte tensione. Durante la prima puntata, Antonio ha fatto alcune rivelazioni importanti, soprattutto nei discorsi con gli altri fidanzati e con le single del villaggio. Ha confessato di aver mentito sulle reali motivazioni che lo hanno spinto a partecipare al programma: da tempo, infatti, non prova più gli stessi sentimenti per Titty, sentendo che la "fiamma" della loro relazione si è spenta.

Uno dei momenti più controversi del loro rapporto riguarda la proposta di matrimonio improvvisata sotto la Torre Eiffel. Antonio ha rivelato di essersi sentito costretto a farla e che l'anello, comprato su una bancarella, era solo un modo per "accontentare" Titty, la quale, vedendo le altre fidanzate ricevere proposte sotto la torre parigina, avrebbe preteso lo stesso gesto dal suo fidanzato. Questo ha lasciato Titty sconvolta e profondamente delusa, portandola a mettere in dubbio l'intera relazione e a definire il suo fidanzato "immaturo".

Titty e Antonio nella clip di presentazione

A complicare ulteriormente la situazione, il ragazzo ha ammesso di provare un crescente interesse per Saretta, una delle tentatrici, con la quale ha instaurato un legame sempre più profondo. Titty, durante il falò delle fidanzate, ha visto i video della cena romantica sulla spiaggia organizzata da Antonio per la tentatrice, e ha ascoltato la sua confessione riguardo al tatuaggio: mentre quello per Titty era un gesto di riparazione, quello per un'altra ex fidanzata era stato fatto per amore.

Infine, Antonio ha promesso a Saretta di farle da Cicerone a Napoli una volta terminato il programma, ribadendo ancora una volta di non aver voluto fare la proposta di matrimonio alla sua fidanzata e di essere entrato a Temptation Island per liberarsi da una relazione in cui si sente prigioniero. Dopo aver visto i video del fidanzato al falò e nel Pinnettu, Titty ha richiesto un falò di confronto, che verrà mostrato nella seconda puntata.