Temptation Island: Federica e Alfonso tra amori, colpi di scena e nuovi reality

All'Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, per questa edizione di Temptation Island si erano presentate sette coppie in crisi. Ieri sera abbiamo scoperto il loro destino, a pochi passi dalla fine del programma. La prima coppia a raccontare il proprio percorso è stata quella composta da Federica e Alfonso, gli unici che non avevano ancora affrontato il falò di confronto.

L'emozionante abbraccio tra Federica e Alfonso

La coppia, che conviveva in provincia di Napoli da quasi diciotto mesi, è stata protagonista dell'ultimo faccia a faccia davanti al fuoco del docu-reality. Sin dal primo istante, i due si sono abbracciati e baciati. Alfonso ha confessato a Federica che il "viaggio nei sentimenti" lo aveva fatto riflettere sui suoi errori, una scena che ha commosso persino il conduttore, Filippo Bisciglia. Federica e Alfonso hanno deciso di lasciare il programma insieme, ma il vero colpo di scena è arrivato poco dopo.

Il colpo di scena dopo il programma

Un mese dopo, Alfonso, si è presentato da solo davanti alle telecamere, rivelando che Federica non era mai tornata a casa con lui dopo la fine delle registrazioni. "Ho capito subito che qualcosa non andava. Appena usciti da qui, io ero concentrato su di noi, mentre lei parlava solo del programma e delle persone che aveva conosciuto", ha spiegato Alfonso.

Il direttore di un locale per eventi ha fatto intendere che la sua compagna aveva iniziato a scriversi con Stefano, il tentatore. Le indiscrezioni confermano che Federica avrebbe spesso viaggiato a Milano per incontrarlo. Nonostante tutto, Alfonso ha ammesso di non aver perso le speranze: "La sto vivendo male. Io senza di lei non riesco a immaginare la mia vita".

Federica e Alfonso nelle foto promozionali del programma

La versione di Federica: "Ho capito di non amarlo più"

Come spesso accade in queste storie, il racconto dell'ex fidanzata è molto diverso. L'estetista ha spiegato a Filippo Bisciglia che, subito dopo la fine del programma, Alfonso le aveva chiesto di buttare via tutti gli oggetti legati a Temptation Island e di non vedere più Stefano. "Quelle parole mi hanno fatto scattare un campanello d'allarme, e sono tornata a casa dai miei", ha spiegato Federica.

La ragazza ha anche ammesso di frequentare Stefano: "È una persona matura che mi sta aiutando a cambiare il mio modo di pensare". Tuttavia, ha chiarito che avrebbe comunque lasciato Alfonso, perché ha capito di non amarlo più. Rumors recenti indicano che presto potremmo rivedere Federica in un altro reality: la casa del Grande Fratello potrebbe essere la sua prossima destinazione.