Temptation Island E poi... E poi... raddoppia: nella seconda puntata il duro confronto tra Cristian e Soraya

Dopo l'appuntamento del 7 settembre, lo speciale torna il 14: tra le anticipazioni della registrazione anche un faccia a faccia che potrebbe riaprire vecchie questioni venute a galla dopo mesi tra Cristian e Soraya

Il pubblico sa ormai da tempo che il viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2026 non è finito perchè tra soli 5 giorni, su Canale 5, andrà in onda lo speciale E poi... E poi. L'appuntamento del 7 settembre, però, sarà solo il primo perchè il reality delle corna raddoppia.

Come confermato dal settimanale Oggi e dal giornalista Giuseppe Candela, il materiale registrato sarebbe talmente tanto da averlo diviso in due parti, la seconda in onda lunedì 14 settembre (settimana di fuoco, considerando l'appuntamento con la prima del Grande Fratello Vip appena 3 giorni dopo).

E proprio le registrazioni di ieri sera stanno alimentando i rumor intorno a quello che il sempre fedele e numeroso pubblico potrebbe vedere nelle nuove puntate. Perchè nel piccolo promo in onda su Canale 5 si saranno pure visti poco due dei protagonisti più seguiti - Cristian Mascolino e Soraya Sabetta - ma il loro confronto è certamente il più atteso.

Cristian e Soraya, nuovo confronto dopo la rottura

Christian e Soraya falò di confronto

I due si erano già scontrati davanti a Filippo Bisciglia nella puntata dedicata agli sviluppi della loro relazione un mese dopo la fine del percorso a Temptation Island. La loro storia, però, potrebbe avere ancora diversi capitoli da raccontare.

Secondo quanto anticipato da Lorenzo Pugnaloni nelle stories di Instagram, dopo la registrazione del 1° settembre, Cristian e Soraya sarebbero stati protagonisti di un "confronto choc" durante lo speciale. Al momento non sono stati diffusi dettagli del faccia a faccia. Proprio per questo, però, l'anticipazione ha acceso la curiosità attorno alla coppia, anche considerando quanto accaduto nelle settimane successive alla loro esperienza nel reality.

I presunti tradimenti di Cristian tornano al centro della storia

Il nuovo confronto potrebbe riguardare una vicenda emersa dopo la conclusione del programma: i presunti tradimenti di Cristian all'inizio della relazione con Soraya. Le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane raccontavano di un incontro tra i due anche lontano dalle telecamere. Secondo la ricostruzione diffusa dallo stesso giornalista, Cristian avrebbe inizialmente negato le accuse per poi ammettere quanto contestato durante dall'ex compagna.

Si tratta, è bene precisarlo, di ricostruzioni e indiscrezioni non confermate pubblicamente dai diretti interessati. Né Cristian né Soraya hanno infatti raccontato la propria versione dei fatti. Ed è proprio questo uno degli elementi che rende particolarmente atteso il nuovo faccia a faccia. L'ipotesi è che Soraya possa presentarsi al cospetto di Filippo Bisciglia con ulteriori elementi da sottoporre a Cristian, comprese alcune chat con altre ragazze che avrebbe avuto modo di leggere.

Non è ancora chiaro quali saranno gli argomenti affrontati nello studio, né quale sarà la reazione di Cristian. Per ora l'unico elemento trapelato è quello relativo al "confronto choc" annunciato dopo la registrazione. Bisognerà quindi attendere la messa in onda per capire quanto spazio sarà riservato alla coppia e soprattutto cosa emergerà dal nuovo incontro.

Una cosa, però, è già certa: per questa edizione di Temptation Island non sembra ancora arrivata la fine vera e propria. Come anticipato da Lollo Magazine (ma anche qui bisognerà attendere le due nuove puntate per l'ufficialità) Giovanni Grazioso dovrebbe essere "investito" come nuovo tronista di Uomini e Donne proprio da Bisciglia, davanti all'ex Sabrina.