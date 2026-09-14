Temptation Island e poi...e poi, stasera su Canale 5: Cristian e Soraya, l’ultima resa dei conti in tv

Il secondo e ultimo appuntamento con Filippo Bisciglia fa il punto sulle tre coppie rimaste. Riflettori puntati soprattutto su Cristian e Soraya.

Questa sera, lunedì 14 settembre, in prima serata su Canale 5 va in onda il secondo e conclusivo appuntamento con Temptation Island e poi...e poi, che dovrebbe mettere la parola fine a questa edizione del docu-reality. Dopo le quattro storie raccontate nella prima puntata, Filippo Bisciglia incontrerà le tre coppie rimaste e tra i confronti più attesi c'è quello tra Cristian Mascolino e Soraya Sabetta.

Andrea Petraroli e Iris De Lorenzis: è davvero finita?

Dopo la puntata precedente, tra le coppie protagoniste dell'appuntamento di questa sera ci sono Andrea Petraroli e Iris De Lorenzis, usciti insieme da Temptation Island nonostante il percorso particolarmente complicato vissuto da Andrea nel villaggio.

Durante il programma, Andrea aveva instaurato un legame con la single Sary, arrivando anche a mettere in discussione i propri sentimenti per Iris. Dopo una notte tormentata, però, aveva deciso di tornare sui suoi passi, riconoscendo in Iris la donna con cui voleva condividere il resto della sua vita.

Andrea Petraroli e Iris De Lorenzis

Per questo motivo aveva chiesto di incontrarla al falò di confronto. I due avevano quindi deciso di uscire insieme dal programma, confermando la loro scelta anche un mese dopo. Andrea aveva inoltre regalato un anello a Iris, facendo pensare a un rapporto diventato ancora più solido.

A distanza di tempo, però, qualcosa potrebbe essere cambiato. Nelle ultime storie pubblicate su Instagram, Iris non indosserebbe più l'anello ricevuto dal fidanzato. Il dettaglio ha alimentato le indiscrezioni sulla possibile fine della relazione.

Secondo quanto riportato dall'esperta di gossip Deianira Marzano, la storia tra Andrea e Iris sarebbe arrivata al capolinea. Stando a queste indiscrezioni, Andrea avrebbe continuato a sentirsi con la tentatrice Sary e sarebbe stato proprio questo uno dei motivi della rottura.

Alessandra Ciociola e Rosario Monetti

Rosario Monetti e Alessandra Ciociola: quale sarà il loro destino?

Grande attenzione anche per Rosario Monetti e Alessandra Ciociola, protagonisti durante il percorso a Temptation Island di un inedito falò a tre, con la partecipazione della tentatrice Giada.

La coppia era arrivata al resort dopo un tradimento da parte di Rosario. Nel corso del programma era inoltre emerso che il giovane aveva avuto un flirt proprio con Giada, che era stata in passato anche amica di Alessandra. Nonostante quanto scoperto durante il percorso, nel corso di un secondo falò di confronto Rosario e Alessandra avevano deciso di lasciare insieme il programma.

Un mese dopo, però, Alessandra aveva deciso di fare un passo indietro e aveva chiesto del tempo per valutare la situazione e capire se la loro relazione potesse davvero proseguire. Poi è arrivata l'estate, che i due avrebbero trascorso per la maggior parte del tempo separati. Tra indiscrezioni contraddittorie e segnali arrivati dai social, resta quindi da capire quale sia stato il destino della coppia.

Questa sera potrebbe arrivare la risposta definitiva: Rosario e Alessandra hanno deciso di chiudere oppure, nonostante tutti gli alti e bassi, hanno scelto di continuare la loro storia?

Christian e Soraya falò di confronto

Cristian Mascolino e Soraya Sabetta: il confronto più atteso

Il confronto tra Cristian Mascolino e Soraya Sabetta è probabilmente il più atteso della serata. La coppia aveva attirato l'attenzione del pubblico durante Temptation Island, con Soraya che si era avvicinata al suo tentatore e Cristian che, dall'altra parte, aveva conquistato le simpatie del pubblico per il modo in cui aveva reagito alle vicende del programma.

Durante il loro falò di confronto era intervenuto anche Filippo Bisciglia, prendendo le parti della ragazza e attirando per questo diverse critiche da parte del pubblico. Lo stesso conduttore aveva poi affrontato l'argomento nel corso di un'intervista.

Ma questa sera il confronto potrebbe andare oltre quanto visto durante il programma. Nelle settimane successive alla fine del docu-reality erano infatti emerse indiscrezioni su presunti tradimenti di Cristian, alimentando ulteriormente la curiosità del pubblico sul destino della coppia.

A fare chiarezza potrebbe essere proprio il nuovo appuntamento con Temptation Island e poi...e poi. Nelle anticipazioni, infatti, si sente Cristian rivolgersi alla sua ex fidanzata, lasciata durante l'ultimo falò: "Non farmi alzare l'asticella di questo confronto".

Il pubblico è quindi curioso di scoprire cosa sia realmente accaduto tra i due dopo la fine delle registrazioni e se verranno affrontate anche le indiscrezioni emerse successivamente. A rendere ancora più interessante il confronto c'è poi un'altra voce circolata nelle ultime settimane: Soraya sarebbe tra le possibili candidate al trono di Uomini e Donne, alla luce di questi rumors sarà ancora più interessante vedere il comportamento di Filippo Bisciglia.