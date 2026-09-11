Temptation Island, Danilo D’Angelo e Giulia Colacchi: gli indizi social riaccendono le voci

Dopo la fine della relazione con Francesca Coppola, alcuni segnali condivisi da Giulia Colacchi sui social hanno attirato l'attenzione dei follower e riportato Danilo D'Angelo al centro delle indiscrezioni.

Francesca Coppola e Danilo D'Angelo si sono detti addio ben tre volte durante Temptation Island: una prima volta al falò di confronto, poi nella puntata del mese dopo e infine nello speciale e poi... e poi, dove hanno confermato definitivamente la loro scelta. Ora, però, è arrivato anche il classico gesto social che sembra sancire la fine della loro relazione: la cancellazione dai rispettivi profili Instagram delle fotografie che li ritraevano insieme.

Nel frattempo, Danilo D'Angelo sembrerebbe aver voltato pagina. Secondo alcune indiscrezioni, l'ex protagonista di Temptation Island avrebbe iniziato a frequentare Giulia Colacchi, la tentatrice con la quale aveva sviluppato un feeling già durante il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia.

Danilo D'Angelo e Giulia Colacchi, ritorno di fiamma?

Tra Danilo e Giulia, durante Temptation Island, c'era stato anche un bacio. Una volta terminata l'esperienza nel resort calabrese, però, la loro frequentazione sembrava aver subito una battuta d'arresto.

Giulia Colacchi era stata infatti avvistata anche insieme a Gabriele Govoni, uno dei protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island ed ex fidanzato di Sara Palumbieri. Adesso, però, tra Danilo D'Angelo e Giulia Colacchi sembrerebbe essere tornata quella complicità che il pubblico aveva notato durante il programma.

Danilo D’Angelo e Francesca Coppola

Alcune storie condivise da Giulia Colacchi hanno alimentato queste voci, la ragazza infatti ha fatto vedere uno spazzolino elettrico Oral-B, la con frase "Stessa routine". Nulla di strano se non che qualche settimana fa da Danilo D'Angelo, sui canali social era diventato il testimonial di quel marchio.

Ma non è l'unico particolare ad aver attirato l'attenzione dei follower. In un'altra storia, Giulia abbraccia un uomo del quale non viene mostrato il volto. L'unico particolare che si riesce a vedere è un orecchino che, secondo alcuni utenti, sarebbe quello indossato abitualmente da Danilo D'Angelo.

Al momento, dunque, non ci sono conferme ufficiali su una relazione tra Danilo e Giulia. Gli indizi social hanno però riacceso le voci su una possibile frequentazione tra i due, riportando l'attenzione su quel feeling nato proprio durante Temptation Island.