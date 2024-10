"Voglio fino all'ultimo centesimo" Cosa è successo alla coppia di Mirco e Giulia dopo Temptation Island?

Per entrambi è terminato il percorso dei sentimenti (e non solo) al reality di Canale 5. Come sono andate le cose tra Giulia, Mirco e la tentatrice?

Di sicuro, ciò che è avvenuto a Giulia e Mirco di Temptation Island ha dell'incredibile. La storia ha regalato momenti di drama e di pura tensione emotiva e ora, dopo la trasmissione dell'ultima puntata del reality di Canale 5, possiamo scoprire come sono andate le cose tra i due un mese dopo. Il finale, in un certo senso, era già scritto da diverso tempo ma solo con le interviste girate un mese dopo le registrazioni si può capire come si sono evolute le situazioni tra Mirco, Giulia e la sua tentatrice. Si era già intuito che tra i due fidanzati - arrivati nel programma dopo undici anni di fidanzamento e tre di convivenza - c'erano troppe incomprensioni e che sono venute alle luce grazie ad Alessia. La tentatrice è entrata nella loro relazione senza troppi problemi, scatenando l'ira di Giulia. Ovviamente non c'è stato modo di recuperare la relazione dato che, alla fine, Mirco ora ha lasciato il programma insieme ad Alessia.

Dopo il confronto finale? Ecco cosa è successo a Mirco e Giulia

"Voglio le mie scarpe, quelle da 200 euro che ho pagato io. Può venire anche scalzo perché ha solo quelle", ha affermato Giulia durante il falò di confronto con il suo, ormai, ex compagno. "Quando chiamo la ditta di traslochi, nemmeno il materasso gli resta. Voglio tutto fino all'ultimo centesimo. Voleva addirittura che chiedessi 10mila euro a mio padre per finire i lavori a casa sua", ha continuato. " In bocca al lupo a chi se lo prenderà perché questo non vuole spendere un euro, non si esce di casa", conclude Giulia. Tutto questo si è scatenato proprio perché Mirco, dopo diverse richieste, non ha mai accettato un confronto con Giulia, preferendo di passare del tempo con Alessia. Tanto che persino il conduttore è dovuto intervenire. E così, con la storia finita, ora Mirco sta costruendo il suo futuro insieme alla tentatrice.

"Tra noi va bene, siamo felici. Abbiamo iniziato a conoscerci davvero anche fuori. Ho imparato il suo numero a memoria e poi ci siamo organizzati per vederci", racconta Alessia. "Insieme stiamo benissimo, non gli manca nulla. Per me vale tanto. Ci tengo tantissimo a lui e cerco di avere cura di questo rapporto". Mirco si commuove nell'ascoltare le parole della sua nuova fidanzata.

"Hai fatto schifo dall'inizio alla fine". A Temptation Island c'è la svolta tra Mirco e Giulia

"Provo una sensazione di leggerezza. Non lo avrei pensato ma nel villaggio, giorno dopo giorno, è scattato qualcosa anche se mai avrei pensato di uscire separato da Giulia", rivela il giovane. "Mi auguro che io e Alessia possiamo continuare a stare insieme e avere un domani insieme", conclude. Anche Giulia è convinta della sua scelta. "Quando siamo tornati, mi sono presa una settimana per stare con la mia famiglia e riflettere. Non ho voluto vederlo".