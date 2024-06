Temptation Island, Alessia chiede due volte il falò: Lino troppo vicino alla tentatrice Marika

Alessia e Lino sono la prima coppia ad essere entrata in crisi a Temptation Island 2024, l'avvicinamento del ragazzo a Marika, una delle tentatrici, ha ferito la fidanzata colta da una crisi di panico. I video che le sono stati mostrati nel pinnettu hanno convinto la napoletana a chiedere il falò di confronto subito, ma lui non ha accettato.

La prima crisi a Temptation Island 2024: Alessia e Lino

Già dalle prime clip, la ragazza ha visto che il suo fidanzato era completamente preso dalle tentazioni del villaggio, parlando con Tony, infatti, e riferendosi alle single, ha detto "Sono bellissime e ti fanno dimenticare tutti i c.zzo di problemi," commento che ha trovato l'appoggio di Tony. Alessia, visibilmente provata ha interrotto la visione del video di Lino, esclamando: "Me lo devono chiamare subito". È stato solo grazie all'intervento di Martina, che la napoletana è riuscita a trovare la forza di continuare a guardare il filmato e vedere l'avvicinamento di Lino alla tentatrice Marika.

Nel nuovo video infatti, il ragazzo ha confidato alla single di sentirsi frenato perché "dì là c'è una persona che può stare male". Questo riferimento ad Alessia ha scatenato ulteriori commenti. L'amicizia nata tra Lino e Tony è stata definita da Alessia con un pizzico di ironia e disprezzo: "Due scemi, Mimì e Cocò". Tony, soprannominatosi Mister Hide, infatti, si è mostrato compiaciuto del fatto che Karina apprezzasse il suo profumo, mentre Lino, con meno discrezione, ha annusato Marika, avvolgendola con un braccio attorno alla schiena. Un gesto che ha portato Jenny a chiedersi: "Ma hanno dimenticato di essere fidanzati?".

Alessia davanti al falò

La mattina dopo Lino, nel tentativo di fare uno scherzo ai suoi compagni, ha finto che Alessia avesse richiesto un falò di confronto, una premonizione perchè Alessia, stanca e delusa, ha deciso realmente di richiedere l'incontro. Voleva che Lino le dimostrasse di potersi fidare di lui, ma ciò non stava accadendo. Filippo, il conduttore, ha comunicato la decisione di Alessia a Lino, il quale ha reagito con sorpresa e ha descritto Alessia come "molto gelosa e possessiva, vuole che sto dalla mattina alla sera con lei".

Alessia, accompagnata da Martina per sostegno morale, si è presentata al falò. Tuttavia, come previsto, Lino ha deciso di non farsi vivo. Questo rifiuto ha provocato in Alessia una reazione di rabbia e frustrazione: "se scende lo affogo". Filippo ha quindi comunicato ufficialmente ad Alessia che Lino non aveva accettato il falò, notizia che ha permesso a Martina di incoraggiarla a concentrarsi maggiormente sul suo percorso nel programma. Il giorno dopo Alessia ha scritto sulla sabbia "Lino str.nz 2024".

Più tardi, nuovi video hanno mostrato l'ulteriore complicità tra Lino e Marika, alla fine delle tre clip Alessia ha chiesto nuovamente il falò di confronto. Le parole di Lino agli amici: "Ad Alessia non le faccio i complimenti perché è moscia. Io sono un tipo creativo e divertente, ma con lei siamo dei morti è il mio esatto contrario", hanno ferito la ragazza, colta da un attacco di panico ed aiutata ancora una volta da Martina. La settimana prossima sapremo se Lino ha accettato il secondo falò di confronto.