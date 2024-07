Temptation Island 2024: Raul Dumistras e Martina De Ioannon sono tornati insieme o si sono lasciati?

Martina De Ioannon e Raul Dumistras sono una delle coppie che hanno caratterizzato Temptation Island 2024, tanto che, stando alle indiscrezioni, sarebbero già finite nel mirino di Alfonso Signorini per la prossima edizione del Grande Fratello. Trenta giorni dopo la fine del programma hanno raccontato a Witty Tv le loro sensazioni.

Raul Dumitras dopo Temptation Island 2024

Il ragazzo ha condiviso che dopo il falò finale c'era un mix di emozioni molto forti: "Ero tanto deluso e dispiaciuto. Ho avuto un crollo, piangevo, non mi capita spesso, e ripensavo ad un sacco di cose successe lì, successe in passato... E quindi in quel momento lì avevo la testa che mi frullava in tutte le direzioni." Tornato a casa, ha sentito la mancanza di Martina, sottolineando quanto fosse abituato a vivere con lei.

Raul ha riflettuto sul fatto che, anche se si può essere profondamente delusi da qualcuno, non è possibile cancellare i sentimenti: "Non passa se è amore." Ha spiegato che, alla fine del programma, è emerso che il problema non era lui, ma piuttosto un insieme di fattori esterni alla relazione. Questo ha generato in lui molta rabbia, ricordando i momenti in cui si era sentito sbagliato e in colpa. Ha capito che le loro liti erano dovute al fatto che Martina non condivideva i suoi stessi obiettivi nella relazione. Raul ha dichiarato: "Io stavo su un altro livello nella nostra relazione, un altro tipo di amore, un altro tipo di rispetto, di pensiero e di idee per la coppia."

Raul Dumitras nel pinnettu

Il ragazzo è rimasto deluso dal comportamento della sua ex fidanzata durante il programma, dicendo che non si aspettava che entrasse in intimità con altri, che lo sminuisse e parlasse male di lui. Ha affermato che, anche se il sentimento verso la ragazza è ancora presente, è molto diminuito, insieme alla stima e all'immagine che aveva di lei. Nonostante non si siano più sentiti, lui si sarebbe aspettato una richiesta di confronto da parte di Martina, ma questa non è mai arrivata.

Riflettendo sull'esperienza, Raul ha concluso che, nonostante la delusione, il programma gli ha dato consapevolezza e forza. Si è riscoperto e si è detto fiero del suo percorso, augurandosi di vivere sempre con sincerità e purezza, mantenendo la sua maturità e calma, ma senza cambiare il suo modo di essere.

Le dichiarazioni di Martina De Ioannon

La ragazza ha raccontato di aver immaginato il ritorno a casa in modo diverso: "Pensavo di accusare il colpo, perché Raul ha sempre fatto parte della mia quotidianità, quindi ero convinta che mi mancasse." Tuttavia, una volta tornata, ha capito di aver preso la decisione giusta. Ha spiegato che inizialmente pensava di amarlo e di voler risolvere il problema della gelosia, ma dopo la prima settimana nel programma ha capito che non era più così.

Confrontandosi con altre persone, ha realizzato che i problemi nella loro relazione erano altri e che Raul non era più la persona con cui voleva passare la vita. Ha ammesso di aver sviluppato una sorta di empatia per un'altra persona, il tentatore Carlo Marini, e ha preferito essere onesta sia con se stessa che con il suo ex, vivendo quella nuova intesa.

Martina ha detto che, sebbene fosse doloroso vedere Raul rapportarsi con un'altra persona, era anche doloroso rendersi conto di dover lasciare una relazione perché non lo amava più. Ha sottolineato: "Prendere in giro Raul non mi avrebbe fatto sentire bene, invece mi ha fatto sentire bene essere onesta." L'unico rimpianto di Martina è stato di non averlo salutato al falò e di non avergli dato un abbraccio, pur non avendo nulla contro di lui. Infine ha espresso il suo dispiacere per come è andata a finire, affermando che non era entrata nel programma con l'intenzione di uscirne senza lui, ma quando ha realizzato che stava succedendo, ha provato molto dolore.