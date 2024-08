Temptation Island 2024: Raul Dumitras flirta con un'ex tronista? L'Indiscrezione

L'estate non è ancora finita per Raul Dumitras, che, dopo il successo ottenuto a Temptation Island 2024, è stato al centro del gossip nelle ultime settimane. Dopo aver lasciato il docu-reality da single, all'ex di Martina De Ioannon sono stati attribuiti numerosi flirt, l'ultimo dei quali riguarda un'ex tronista di Uomini e Donne.

Raul Dumitras al centro del gossip post Temptation Island

L'ultima segnalazione che coinvolge l'imprenditore romano riguarda una sua possibile frequentazione con Giulia Cavaglià. Raul, uno dei protagonisti principali del viaggio dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, è il più seguito sui social, nonostante durante la sua permanenza all'Is Morus Relais non sia stato apprezzato da alcuni spettatori a causa dei suoi scatti d'ira incontrollati.

Subito dopo la fine di Temptation Island, a Raul è stato attribuito un flirt con la tentatrice Nicole Bellona, conosciuta nel villaggio dei fidanzati, dove la ragazza era stata particolarmente vicina ad Alex Petri. I due avevano persino condiviso sui social una foto in cui si scambiavano un bacio durante la festa di compleanno della ragazza, uno scatto definito volgare da Martina De Ioannon.

Giulia Cavaglià durante Uomini e donne

Alcuni giorni fa, Dumitras è stato avvistato in compagnia di Maika Randazzo, la tentatrice di Lino Giuliano, che potrebbe seguire il barbiere napoletano nella sua nuova avventura al Grande Fratello. La nuova segnalazione, giunta a Deianira Marzano, riguarda Giulia Cavaglià; tra lei e Raul ci sarebbero stati scambi di like e commenti su Instagram.

"Buonasera, non so se hai visto lo scambio di commenti e like tra Raul di Temptation Island e Giulietta Cavaglià. E poi ho notato che Raul non segue più le sue tentatrici Nicole e Mara", ha scritto una follower dell'esperta di gossip. "Raul si sta divertendo a destra e a manca, quindi ci potrebbe anche stare un flirt, ma niente di più", ha replicato l'influencer.