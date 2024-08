Grande Fratello: “Lino e Alessia è tutta una messinscena di Alfonso Signorini". Siria nega di essere la talpa

Subito dopo la fine di Temptation Island, si sono moltiplicati i rumors sulla possibile partecipazione di Lino Giuliano e Alessia Pascarella alla nuova edizione del Grande Fratello. I due, protagonisti dell'ultima edizione del reality show, hanno visto la loro storia d'amore concludersi con una separazione durante ben due falò di confronto.

Una sceneggiatura già scritta e prevedibile

La storia sembra ricalcare perfettamente quella di Mirko Brunetti e Perla Vatiero, la coppia che lo scorso anno, dopo il docu-reality entrò nella Casa del Grande Fratello, con loro c'era anche Greta Rossetti, ex tentatrice dell'imprenditore reatino. Il suo ruolo nella nuova sceneggiatura, sarebbe preso da Maika Randazzo, tentatrice del barbiere napoletano.

Ai rumors della rete, nelle ultime ore si sono aggiunte anche le dichiarazioni di Alessandro Rosica che afferma che Alessia e Lino hanno orchestrato una sceneggiata per entrare al Grande Fratello con il sostegno di Alfonso Signorini. Secondo l'esperto di gossip, tutto è stato pianificato come in una telenovela, con l'intento di creare litigi, colpi di scena e spettacolo.

Maika, tentatrice di Lino

Lino, Alessia e Maika Randazzo sarebbero coinvolti in questa messinscena. Rosica riporta che Alessia e Lino si sarebbero incontrati a Roma, e che la sua talpa non è Siria Pingo, che con il fidanzato Matteo Vitali ha partecipato al docu-reality La ragazza, accusata da Alessia di aver riportato queste informazioni ad Alessandro, sarebbe stata esclusa dal gruppo Whatsapp delle ex concorrenti di Temptation Island.

Siria ha scritto ad Alessandro per negare qualsiasi coinvolgimento. "Ciao Alessandro, dato che è scoppiata la polemica ed è venuto fuori il mio nome tra le ragazze e mi hanno attaccata dicendo di essere stata io insieme a Matteo, ti volevo chiedere se gentilmente potresti smentire la cosa. Mi sono sentita totalmente ferita dalla cosa e ti chiedo se puoi fare un gesto di gentilezza, perché al momento sto malissimo. Ti ringrazio tanto qualora tu leggessi e rispondessi al mio messaggio".

Alessia ha replicato a Rosica, smentendo la sua narrazione. "Barbapapà so che aspetti una mia risposta...Per ora avrai il mio silenzio però resta aggiornato perché un giorno ti darò una notizia...Fai gossip ma da come vedo non sei aggiornato come si deve", ha scritto Alessia nelle sue storie di Instagram.

Anche Lino ha voluto dire la sua: "Gossipparo lo so che stai facendo di tutto perché stai rosicando ma io non ti nomino neanche perché cadrei nella tua trappola. Colpisci persone più deboli. A me mi scivoli proprio. La verità la so io e chi la deve sapere. Finiscila di fare il ridicolo. Non ti rispondo più. È finito il tuo momento di gloria. Follower non ne hai presi perché non ti ho nominato, mi stai nominando tu. Anzi ti ringrazio perché mi stanno aggiungendo i tuoi follower cinesi".