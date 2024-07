Temptation Island 2024, Raul Dumitras bacia una tentatrice. Martina: "Io sono scioccata"

La quarta puntata di Temptation Island, che andrà in onda giovedì 18 luglio, potrebbe segnare l'inizio di una crisi profonda per la coppia composta da Martina De Ioannon e Raul Dumitras. I due sono approdati nel reality dei sentimenti, condotto da Filippo Bisciglia, a causa delle preoccupazioni della ragazza riguardo alla gelosia e possessività del suo fidanzato.

Il cambiamento di Raul a Temptation Island

Nelle prime tre puntate del programma, abbiamo assistito al lento avvicinamento di Martina al tentatore Carlo, che nella passata stagione aveva partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore di Manuela Carriero. Durante i momenti salienti del falò dei fidanzati e all'interno del pinnettu, Raul ha osservato con crescente preoccupazione gli approcci di Carlo verso la sua fidanzata e il nascente flirt tra i due.

"Tu mi porti qua dicendo che sono geloso, io non so quale uomo al mondo potrebbe guardare questo e stare sereno. Lui le piace, la vedo serena, questo non me lo aspettavo e mi preoccupa", ha confidato Raul a Filippo Bisciglia in una di queste occasioni. La sua reazione, però, non è stata quella che il pubblico si aspettava.

Martina e Carlo a Temptation Island

All'inizio del programma, Raul era stato etichettato sui social come il "maschio tossico da cui stare lontani", un'impressione rafforzata dal litigio che il ristoratore aveva avuto pochi minuti dopo l'inizio del reality con uno dei tentatori. Tuttavia, nel corso delle puntate successive, Raul ha dimostrato una sorprendente calma, nonostante apparisse molto spesso sull'orlo di esplodere, dando ragione Jessica Mascheroni che intervistata da Lorenzo Pugnaloni aveva affermato: "_Raul non è come lo vogliono far passare".

Se nelle prime tre puntate le interazioni di Raul con le tentatrici sono state quasi inesistenti, nel prossimo episodio assisteremo a un cambiamento significativo. Le anticipazioni del 18 luglio mostrano Raul sul punto di baciare una delle single presenti all'Is Morus Relais. Martina, osservando il video nel pinnettu, ha il tempo di commentare: "Io sono scioccata".