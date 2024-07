Chi è Simone Dell'Agnello, il tentatore di Temptation Island con un passato da calciatore professionista

In queste prime puntate dei docu-reality alcuni single si sono messi in luce per il loro modo di interagire con le fidanzate arrivate all'Is Morus Relais

Simone Dell'Agnello, ex calciatore e tentatore dell'edizione 2024 di Temptation Island, ha catturato l'attenzione del pubblico grazie al suo aspetto e alla sua personalità affascinante. Nato il 12 aprile 1992, uno dei tredici single del docu-reality ha avuto una carriera calcistica variegata che lo ha portato in diverse squadre italiane, per poi approdare al piccolo schermo.

Chi è Simone Dell'Agnello di Temptation Island

Il tentatore scelto da Alessia, ma corteggiato da Siria, ha mosso i primi passi nel calcio con le giovanili dell'Inter, dove ha mostrato il suo talento come attaccante promettente. Nel 2011 ha vinto il "Golden Boy", premio assegnato al miglior giocatore del Torneo di Viareggio. Alcuni infortuni ne hanno condizionato la carriera: ha giocato in diverse squadre.

Simone, 32 anni è nato in Toscana (Pisa secondo la scheda del programma, Livorno per il sito Transfermarkt), ha indossato nella sua carriera la maglia di diverse squadre tra cui il Livorno, il Sudtirol, il Barletta, il Savona e il Cuneo. Ha avuto un primo successo significativo in Serie D con il Como. Dopo aver militato nell'Arezzo e ancora nel Livorno, è approdato al Foggia nella stagione 2020/2021, per poi passare al Grosseto, al Seregno e Franciacorta. L'ultima squadra in cui ha militato è stata il Budoni, in Serie D, dal dicembre 2023 risulta svincolato. In totale, ha accumulato 264 partite, segnato 59 gol e fornito ai suoi compagni 16 assist giocando prevalentemente come punta centrale.

Simone Dell'Agnello con la maglia del Foggia

Vita televisiva e privata di Simone Dell'Agnello

Nel 2024, Simone Dell'Agnello ha deciso di esplorare una nuova strada, entrando nel mondo dello spettacolo come tentatore nel programma Temptation Island su Canale 5. La sua presenza nel reality ha attirato l'attenzione del pubblico, mostrando una nuova dimensione della sua personalità oltre il campo di calcio. Anche le fidanzate non sono rimaste immuni al suo fascino, Alessia lo ha scelto come tentatore nella prima puntata del programma, Siria invece, secondo alcune segnalazioni, avrebbe lasciato il programma con lui, dopo aver rotto il fidanzamento con Matteo.

Simone Dell'Agnello in una foto condivisa su Instagram

Nonostante la sua carriera nel calcio e la conseguente popolarità, Simone Dell'Agnello ha sempre mantenuto la sua vita privata lontana dai riflettori. Tuttavia, la partecipazione a Temptation Island ha svelato alcuni dettagli. Durante il programma, Simone è stato presentato come single, in precedenza, studiando il suo profilo Instagram, dove ha circa dodicimila follower, è stato fidanzato con una ragazza per almeno cinque anni.