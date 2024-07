Temptation Island 2024, Martina De Ioannon sul bacio tra Raul e Nicole: “Volgare", lui reagisce

Il post-Temptation Island 2024 si sta rivelando molto frizzante per le ex coppie che hanno messo fine alla loro relazione durante il viaggio nei sentimenti andato in onda su Canale 5. Tra queste ci sono sicuramente Martina De Ioannon e Raul Dumitras, che hanno iniziato a frequentare persone conosciute all'Is Morus Relais.

La reazione di Martina alle nuove relazioni

Un bacio in discoteca ha confermato i rumors che si rincorrevano da settimane grazie alle anticipazioni di Amedeo Venza: Raul sta frequentando Nicole Bellona, tentatrice conosciuta nel villaggio dei fidanzati, anche se durante le registrazioni l'abbiamo vista flirtare con Alex Petri. La foto, pubblicata sui social, è stata commentata da Martina.

Intervistata durante una diretta su TikTok, Martina ha affermato che continua a vedersi e sentirsi con Carlo; i due hanno passato insieme il fine settimana a Napoli in compagnia di Alessia Pascarella e altri partecipanti a Temptation Island. Al momento, comunque, i due non hanno una relazione e lei non si sente fidanzata.

Il bacio tra Raul e Nicole

Martina, inoltre, ha parlato del suo diverso approccio: "Vorrei dire che forse, al di là del rispetto, si vede la differenza di volgarità", ha detto riferendosi alla foto del bacio apparso sui social tra il suo ex fidanzato e la tentatrice. "Da parte mia non è mai arrivata volgarità, perché un video in cui metto la lingua in bocca a Carlo non lo vedrete mai. Sono stata affettuosa con Carlo ma mai volgare; secondo me, questo perché le volgarità non mi appartengono".

Rispondendo alle perplessità del suo intervistatore, che ha detto: "Durante il docu-reality vi sareste dovuti coprire con delle asciugamani", la ragazza ha replicato: "Mi dispiace, ma le due cose non sono paragonabili. Estrapola la situazione dal programma e dimmi se mi hai mai visto con la lingua in bocca a Carlo. Il nostro avvicinamento è stato molto elegante e tranquillo".

Temptation Island 2024: "Raul ha fatto bene a lasciarti", la replica di Martina alla sua hater

La risposta di Raul è arrivata attraverso una storia su Instagram: "Nella vita è sempre stato così: chi fa le figuracce cerca di dare spiegazioni e giustificarsi. Chi invece sta sereno se la ride e si gode i risultati. Il problema è che le parole, buttate lì a tempo perso, se le porta via il vento. Mentre le figure di mer.a sono eterne".