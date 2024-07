Temptation Island 2024, Lino e Alessia un mese dopo sono tornati insieme? Ecco cosa hanno raccontato

Il secondo faccia a faccia tra Alessia Pascarella e Lino Giuliano, andato in onda nel corso della quinta puntata di Temptation Island 2024 è finito come tutto il pubblico del docu-reality sperava, la ragazza ha resistito al 'pentimento del suo fidanzato ed ha deciso di tornare a casa da single.

Il secondo falò di confronto tra Lino e Alessia

Il vis-à-vis tra la coppia che più ha caratterizzato questa edizione del programma di Canale 5, che anche ieri sera ha dominato gli ascolti con il 29,8% di share, ha sancito la rottura definitiva della coppia, complici anche gli ultimi video che Filippo Bisciglia ha mostrato ad Alessia.

Nella clip la ragazza ha visto il suo fidanzato, subito dopo il falò di confronto del quarto episodio, andare a cercare Maika, la tentatrice con cui ha flirtato per tutto il tempo. Gli abbracci e le parole che i due si sono scambiati hanno convinto Alessia che quella della settimana precedente era la scelta giusta.

La tentatrice Maika

Le parole di Alessia un mese dopo la fine di Temptation Island

La ragazza ha Witty Tv ha raccontato che lei e Lino si sono sentiti dopo il programma, ma alla fine ci sono stati solo litigi. È stato lui a contattarla per sapere come stava, ma Lino non ha mai ammesso i suoi errori, anzi, sosteneva di non aver fatto nulla di male e si arrabbiava con lei per le parole che aveva detto, senza riflettere sui propri comportamenti.

Alessia ha espresso il suo dispiacere per non essersi mai visti, perché avrebbe voluto un confronto faccia a faccia per rispetto dei quattro anni trascorsi insieme. Questo le ha causato molto dolore e, guardando ogni puntata, le ferite si riaprono, facendola piangere. Alessia ha confessato di amare ancora Lino, anche se non sa che effetto le farebbe rivederlo.

Dopo la rottura, sta cercando di andare avanti, ma trova difficile gestire un mix di emozioni contrastanti: rabbia, delusione, odio e nostalgia. Ha ammesso che pensare a come sono andate le cose le causa sofferenza. Ha amato profondamente Lino e credeva che anche lui la amasse. Ha riflettuto sul fatto che, se lui avesse avuto dei problemi, avrebbe dovuto parlarne invece di comportarsi in quel modo durante il programma.

Alessia ha affermato che Temptation Island le ha fatto capire quanto valga e quanto meriti qualcuno che la ami come lei sa amare. È convinta che tra lei e Lino sia finita definitivamente e che non ci sarà più niente tra loro. Ha altre esigenze e non vuole più vivere come una ragazzina, dichiarando che Lino non cambierà mai, a meno che non trovi una santa che compia un miracolo, ma dubita che ciò accada.

Lino Giuliano 30 giorni dopo la fine del docu-reality

Il ragazzo ha ammesso di aver avuto un comportamento sbagliato nei confronti di Alessia e, vedendo le puntate, si è reso conto che era peggio di quanto pensasse. Ha espresso il desiderio di chiedere scusa ad Alessia per le sue azioni, spiegando che quelle mancanze non le cercava nell'altra ragazza, ma in Alessia. Sa di aver sbagliato in tutto e per tutto, ma ha sottolineato che non sono riusciti a capirsi.

Quando ha visto Alessia piangere, ha confessato di essersi sentito male. Avrebbe voluto che la situazione finisse diversamente, ma c'era troppo rancore tra di loro. Ha riconosciuto che mancava la serenità e l'amore che dovrebbe esserci in una coppia.

Dopo il programma, Lino l'ha contattata per sapere come stava, ma non si sono visti perché sapeva che avrebbero litigato. Era stanco dei litigi e voleva la pace. Alessia lo ha dipinto come un mostro, esagerando per rabbia, ma lui riconosce che c'era un fondo di verità in ciò che lei diceva.

Il rapporto tra Lino e la tentatrice oggi

Maika gli ha fatto capire cosa desidera davvero: una ragazza che lo capisca e sappia rispondere nel momento giusto, aiutandolo a capire le cose pian piano. Inizialmente, con la tentatrice c'era solo amicizia e non sentiva il bisogno di vederla, anche se lei lo ha contattato dopo la fine delle registrazioni.

Nonostante il rapporto che si era sviluppato tra i due, Lino avrebbe dato il classico due di picche alla romana, sovvertendo le previsioni del pubblico che ha commentato il programma su X. Lei lo avrebbe cercato ma è stato Lino a farle capire che la relazione nata all'Is Morus Relais non avrebbe avuto ulteriori sviluppi.