Temptation Island 2024: chi è il tentatore Maicol Bei, figlio di una famosa dama di Uomini e Donne

Arrivano le prime indiscrezioni sul cast di Temptation Island. Dopo la presentazione dei tentatori e delle tentatrici, è stato rivelato che uno dei single arrivati all'Is Morus Relais è legato un volto noto di Uomini e Donne. Lorenzo Pugnaloni, sul suo profilo Instagram, ha riportato che Maicol Bei è il figlio di Anna Tedesco, ex dama del programma di Maria De Filippi.

Temptation Island: Chi è Maicol Bei, uno dei tredici tentatori

Il giovane si prepara a fare il suo debutto televisivo nella nuova edizione del docu-reality di Canale 5, uno dei programmi più seguiti dell'estate televisiva. Come segnalato dalla scheda della produzione, Maicol, originario di Gubbio ha 28 anni, lavora come operaio metalmeccanico e condivide la sua passione per la fotografia, i viaggi, il nuoto, la palestra e il tennis.

Il giovane si unirà agli altri dodici tentatori della stagione. Nella sua biografia di Instagram si legge che lavora anche come modello. La maggior parte dei post condivisi sul social sono scatti legati a questa sua seconda attività o ai viaggi che ha fatto in questi anni in Italia o all'estero.

Maicol e Bei con la madre Anna Tedesco

La sua partecipazione al programma aggiunge un pizzico di interesse in più a questa edizione, considerando soprattutto il contesto unico di Temptation Island: mettere alla prova la solidità delle relazioni di coppia di fronte a tentazioni e distrazioni in circostanze particolari come quelle offerte dal programma condotto da Filippo Bisciglia, che in passato non ha potuto fare a meno di emozionarsi durante alcuni falò di confronto.

Temptation Island 2024, una coppia si sarebbe lasciata: "Lei lo ha bloccato ovunque"

La storia di Anna Tedesco a Uomini e donne

Gli appassionati del programma di Maria De Filippi ricordano bene Anna Tedesco, l'ex dama è stata sul parterre di Uomini e Donne per ben cinque anni, abbandonando il programma quando la madre si ammalò e preferì starle accanto in quel difficile momento. Durante la sua presenza a Uomini e donne ha avuto una relazione con un cavaliere di nome Nino.

L'ex dama ha vissuto in prima persona la storyline della telenovella tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti, che appassionò milioni di spettatori. All'epoca fu accusata di essere l'amante del cosiddetto 'Gabbiano' del dating show. Il pettegolezzo è stato sempre respinto dai due, Anna e Giorgio erano legati solo da una semplice amicizia.