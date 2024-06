Temptation Island: Filippo Bisciglia confessa "Quella volta che ho pianto" e su Mirko e Greta....

Domani, 27 giugno, inizia la nuova stagione di Temptation Island. In questi giorni abbiamo conosciuto le storie delle sette coppie che hanno chiesto di partecipare al programma, oltre ai nomi e ai volti dei tentatori e delle tentatrici che testeranno la fedeltà dei fidanzati e delle fidanzate. Alla vigilia della partenza del docu-reality, il conduttore Filippo Bisciglia ha raccontato al settimanale Chi le emozioni vissute in questi anni.

Filippo Bisciglia: emozioni e ricordi dal 2014 ad oggi

Dopo aver condotto la prima edizione del programma, Maria De Filippi decise di affidare le storie raccontate ogni anno nel reality dei sentimenti all'ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello. Una scelta azzeccata, visto che negli anni Filippo Bisciglia è diventato uno dei volti più amati del piccolo schermo.

Nel nuovo numero del settimanale Chi, Filippo ha rilasciato una lunga intervista raccontando le emozioni vissute in questi anni, rivelando che il falò di confronto più emozionante fu quello tra Emanuele e Alessandra. La coppia è oggi felicemente sposata con quattro figli, ma all'inizio le cose andarono diversamente: "Al primo falò si lasciarono, lui andò con una ragazza single. E poi, la stessa sera, stette male, ci ripensò e il giorno dopo chiese di incontrare la sua fidanzata".

Cristina e Ludovica sono una delle coppie della nuova edizione del programma

"Fu la prima volta. Già, era la prima volta che veniva chiesto un falò di confronto immediatamente dopo essersi lasciati" ricorda Filippo. "Fu sorprendente anche per noi. Gli dicevamo 'adesso non sappiamo se Alessandra vorrà rivederti' Invece, lei fu così intelligente. Si incontrarono al falò e lui piangeva. Vedere un uomo piangere, beh, iniziai a piangere pure io con lui".

Temptation Island 2024: Chi è il tentatore Carlo Marini, ex corteggiatore di Uomini e donne

Durante queste edizioni, il conduttore ha dovuto mordersi la lingua in parecchie circostanze per non rompere il patto di imparzialità stabilito con i concorrenti e il pubblico: "Io sono super partes, devo esserlo per forza, sono quello che modera. Però in alcuni casi vorrei tanto poter dire la mia, ma sarebbe un altro programma. Devo lasciar parlare loro, dare spazio a loro", ha spiegato al magazine.

Ricordando la storia di Mirko, che nella scorsa edizione trovò in Greta una persona che lo ascoltò in un momento di crisi, Filippo dà un consiglio ai tentatori e alle tentatrici che partecipano al programma, ieri abbiamo visto per la prima volta i single di questa edizione. "Dirò forse una banalità, ma la prima cosa è essere parlanti e pensanti. Io credo che sia importante che sappiano parlare, ascoltare e raccontare. È chiaro che la bellezza ha un peso, ma se ti vuoi sfogare, prima di cercare la bellezza, cerchi l'empatia".