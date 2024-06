Temptation Island 2024, una coppia si sarebbe lasciata: “Lei lo ha bloccato ovunque”

Il reality dei sentimenti non avrebbe portato fortuna a una delle coppie sbarcate in Sardegna; secondo alcune segnalazioni, lei avrebbe deciso di non sentirlo più bloccando su tutti i media.

Le nuove edizioni di Temptation Island sono sempre fonte di curiosità e discussione, e l'edizione 2024 non fa eccezione. A partire da domani sera, conosceremo le sette coppie partecipanti al docu-reality prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia. Tra le coppie che vedremo in Sardegna, già si profilano situazioni interessanti e incerte.

La rottura tra Raul e Martina a Temptation Island

Come abbiamo anticipato nei giorni scorsi, una coppia è stata squalificata, mentre un'altra sembra essersi lasciata durante il programma. Le indiscrezioni su questa rottura sono arrivate tramite Amedeo Venza, che le ha condivise sulle sue storie di Instagram, basandosi su informazioni fornite da persone vicine alla ragazza coinvolta.

Secondo le notizie trapelate, la coppia formata da Raul e Martina ha deciso di prendere strade separate. Martina avrebbe bloccato Raul su WhatsApp e sulle chiamate, mentre su Instagram non possono fare movimenti sospetti fino alla conclusione del programma. La relazione tra i due durava da 10 mesi, e Martina aveva descritto Raul come geloso.

Raul Martina si sarebbero lasciati a Temptation Island

Nella clip di presentazione Martina aveva raccontato: "Raul per me è geloso e possessivo, tant'è vero che già due anni fa ci siamo lasciati per questo motivo. Mi chiede di andare a convivere, ma io tentenno e non riesco a dare una risposta perché per me questa gelosia può condizionare la mia libertà".

"Il nostro problema è che la gelosia, non è in realtà per me così grave, non mi ritengo neanche una persona possessiva. Sono semplicemente tanto innamorato e sicuramente ho voglia di passare più tempo possibile con lei e la convivenza ci aiuti invece", aveva replicato Raul. Da domani scopriremo cosa li ha portati a separarsi durante il loro percorso a Temptation Island.

L'occhio vigile di Filippo Bisciglia, che oggi ha raccontato il suo falò di confronto più emozionante, seguirà il percorso delle coppie, che cercheranno di appianare le loro divergenze o, come spesso accade, decidere di separarsi durante il famoso falò di confronto. Da domani scopriremo i dettagli di questa edizione e cosa ha portato Raul e Martina alla rottura.