Temptation Island 2023 del 24 luglio: due coppie si separano dopo il falò di confronto

Sono due le coppie che hanno deciso di interrompere la loro relazione e il viaggio nel docu-reality dei sentimenti nella puntata del 24 luglio di Temptation Island 2023. Prima Francesca e Manuel, e subito dopo Perla e Mirko. Alla domanda di Filippo Bisciglia, hanno risposto che avrebbero lasciato il programma da single.

Francesca e Manuel a Temptetion Island 2023

Francesca, 23 anni e Manuel, 30 anni, erano fidanzati da due anni e mezzo anche se in questo periodo Manuel aveva lasciato la fidanzata per ben cinque volte, come avevano raccontato durante la presentazione.

Durante la quinta puntata di Temptation Island 2023, Francesca ha chiesto di affrontare il falò di confronto. Nel corso del faccia a faccia, la ragazza ha confermato di aver realizzato che la sua relazione con Manuel era diventata una sorta di dipendenza e non amore. Ha dichiarato: "Ho compreso che ciò che provo non è amore, ma solo una forte dipendenza. Non ha più senso per me stare qui".

Manuel, d'altro canto, ha riaffermato l'importanza di Francesca nella sua vita, ma ha espresso il desiderio di divertirsi senza legami. Ha dichiarato davanti alle telecamere: "Dopo un'attenta riflessione, ho capito che ora voglio la mia libertà".

Prima di prendere strade separate e lasciare il programma come single, Manuel ha riconosciuto: "Tra di noi, sono io quello sbagliato. Lei ha ragione, ma una persona non può perdere la propria identità in una relazione".

Mirko e Perla

Nella puntata del 24 luglio di Temptation Island, Perla e Mirko, una coppia che era insieme da cinque anni, sono stati i protagonisti del secondo confronto. Durante la prima parte della docu-reality, Perla, proveniente dalla Campania, ha osservato il suo compagno avvicinarsi alla tentatrice Greta, suscitando in lei preoccupazione e incertezza riguardo al loro rapporto.

Dopo aver assistito al falò di confronto di Francesca e Manuel, è stato il turno di Mirko di vedere un video presentato da Filippo, il conduttore del programma. Nel video, sono state mostrate immagini in cui Perla e il tentatore Igor dormivano nello stesso letto, scambiandosi coccole e gesti affettuosi.

Queste situazioni hanno aumentato la tensione e il livello di turbamento all'interno della coppia, poiché hanno messo in discussione la fiducia reciproca e hanno portato alla luce possibili tradimenti emotivi o fisici. Questa tensione è esplosa durante il faccia a faccia.

Nel corso del falò di confronto, Mirko è scattato immediatamente all'attacco, accusando apertamente Perla di essere immatura e ingrata. Ha espresso il suo disappunto riguardo al comportamento di Perla.

Dall'altra parte, Perla ha reagito con rabbia, accusando Mirko di aver denigrato la loro relazione e screditato il loro rapporto. Si è sentita ferita dalle sue parole e ha sostenuto che Mirko ha gettato fango sulla loro storia d'amore.

Mirko ha continuato a ribadire il suo punto di vista e ha affermato che ha perso la stima nei confronti di Perla.

Alla fine del confronto, Mirko ha deciso di lasciare il programma insieme alla tentatrice Greta, mentre Perla ha raggiunto Igor, il tentatore con cui aveva stretto un legame. I due hanno fatto una promessa di aspettarsi fino alla fine del programma per potersi riunire una volta terminata l'avventura a Temptation Island.

Nella prossima puntata, quella in cui i concorrenti si raccontano un mese dopo la fine del programma, conosceremmo gli sviluppi sentimentali di questi cambiamenti

Le coppie di Temptation Island 2023 ancora in gioco:

Vittoria, 32 anni e Daniele, 33 anni, fidanzati da quattro anni.

Alessia, 31 anni e Federico, 31 anni, fidanzati da tre anni.

Le coppie di Temptation Island 2023 che hanno abbandonato insieme il programma:

Manu, 27 anni e Isabella, 26 anni, fidanzati da tre anni e mezzo

Alessia, 32 anni e Davide, 39 anni, fidanzati da undici anni

Gabriela, 19 anni e Giuseppe, 24 anni, fidanzati da sette anni.

Le coppie di Temptation Island 2023 che hanno abbandonato il programma da single