Temptation Island 2023 su La5 e in streaming, come seguire la replica della puntata del 17 luglio

Stasera 18 luglio La5 alle 21:10, dopo DayDreamer - Le ali del sogno, manderà in onda la replica della quarta puntata di Temptation Island. Questo episodio è stato trasmesso ieri sera e ha registrato un'audience di 3.344.000 spettatori con uno share del 25,9%, diventando così il programma più visto della serata. La5 è visibile in HD sul digitale terrestre sui canali 30 e 530 del vostro telecomando.

Temptation Island 2023: Ecco cosa ci aspetta stasera su La 5

Perla e Manuel

Sono rimaste quattro coppie in gara a Temptation Island 2023, e per alcune di esse è arrivato il momento della resa dei conti. Tra queste ci sono Perla, 25 anni, e Mirko, 26 anni, che sono fidanzati da cinque anni. Nella clip pubblicata dalla produzione sulla pagina Instagram del programma, si vede Perla uscire in lacrime dal Pinnettu. Stasera scopriremo il motivo per cui è stata convocata e cosa le è stato mostrato.

Francesca e Manuel

Francesca e Manuel saranno protagonisti di un altro segmento del programma. Francesca ha ammesso che grazie al docureality prodotto da Maria De Filippi, sta riscoprendo se stessa. Stasera, il conduttore ci svelerà come questa presa di coscienza influenzerà la loro relazione.

Daniele e Vittoria

"Io così non mi sono mai spinto". Queste sono le parole di Daniele mentre guarda un video di Vittoria con uno dei tentatori. La coppia sembra essere arrivata a una svolta dopo le tensioni delle settimane scorse. Nella puntata di stasera sapremo se il 33enne ha richiesto il falò di confronto.

Federico e Alessia

Nella scorsa puntata Alessia ha chiesto il falò di confronto a Federico, ma il suo fidanzato ha rifiutato di incontrarla. Alessia Ligotti ha replicato chiedendo alla produzione di non mostrare più suoi video a Federico. "Inizia la terza parte del mio percorso. Se non posso vedere cosa succede di là, l'unica cosa a cui devo badare è quello che succede di qua", dice Federico ai suoi compagni di viaggio, anticipando che ha intenzione di continuare la sua conoscenza con la tentatrice Carmen.

Temptation Island 2023: Ecco come seguirla in streaming e in replica

Temptation Island è sempre disponibile in streaming su Witty TV, dove vengono caricate tutte le puntate andate in onda fino ad oggi, così come le clip dei momenti più importanti del docureality. Su La5, è possibile vedere la replica della puntata il martedì successivo alla messa in onda alle 21:10, il sabato alle 16:45 e la domenica alle ore 23:45.