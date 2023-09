Temptation Island 2023, Manuel e Francesca: dopo Uomini e donne: ecco cosa hanno detto

Dopo essersi separati a Temptation Island 2023, Manuel e Francesca sono stati invitati come ospiti nel programma Uomini e donne. Durante il dating show, Maria De Filippi ha proposto a Francesca di diventare la seconda tronista del programma, ma Francesca ha gentilmente declinato l'offerta, spiegando che non si sente pronta per questa opportunità. Subito dopo la puntata, entrambi gli ex fidanzati hanno condiviso i loro pensieri sui social media. Manuel ha spiegato che al momento non ha una chiara visione di ciò che desidera nella vita, ma è certo di non essere pronto per intraprendere una nuova relazione sentimentale.

Francesca e Manuel erano giunti a Temptation Island dopo aver vissuto una relazione tumultuosa, caratterizzata da ben cinque separazioni in passato. "ogni due per tre mi lascia e dopo un mesetto è lui che ritorna", erano state le parole della ragazza. Il loro viaggio nel reality dei sentimenti aveva raggiunto la sua conclusione con la rottura definitiva della loro storia d'amore, anche se Francesca aveva dichiarato qualche settimana fa di non averlo ancora dimenticato: "Ci penso ancora, credo sia normale all'inizio di una separazione. Soprattutto dopo avere condiviso un'esperienza del genere".

Nel pomeriggio di ieri, Manuel e Francesca sono stati ospiti di Maria De Filippi, come già era avvenuto per altre coppie del docureality, nello studio del dating show Giuseppe ha chiesto a Gabriela di sposarlo. Durante il programma, non sono emersi segni di una riconciliazione, anche se Manuel ha confessato che ci sono momenti in cui sente la mancanza di Francesca. D'altra parte, Francesca ha ammesso di provare molta rabbia e ha successivamente declinato l'offerta di Maria di diventare una tronista nel programma, dichiarando: "Ad oggi non sarei pronta."

Dopo il programma sia Francesca che Manuel si sono precipitati sui social per raccontare i propri stati d'animo.

Le parole di Manuel dopo Uomini e donne

_ "Penso di trovarmi in un momento della vita molto particolare e confusionario. Non vorrei mai perdere una donna straordinaria come Francesca, ma mi preoccupa che fare un passo avanti nella nostra relazione possa causarle ulteriori sofferenze. Purtroppo, al momento, non ho la certezza di ciò che desidero. Questa incertezza mi dispiace, perché sento un forte legame emotivo nei suoi confronti, e non cerco in nessun modo una sostituta_".

E ancora: "Quando avrò una visione chiara al 100% di ciò che voglio nella mia vita e se questa visione sarà orientata verso di lei, farò ogni sforzo per riconquistarla, se lei sarà ancora disponibile. Credo che il nostro legame sia straordinario e unico, e non voglio dare false speranze o trattenerla in modo egoistico. Questo messaggio serve solo a mettere in chiaro il mio stato d'animo, sia che sia giusto o sbagliato".

Manuel ha concluso dicendo "Sono consapevole che il tempo passa inesorabilmente, e la vita degli altri continua mentre io rimango intrappolato in questa confusione interiore. Mi rendo conto che potrei pentirmene in futuro, ma al momento non posso andare contro la mia natura e prendere decisioni affrettate".

Il pensiero di Francesca

"Ringrazio tutti voi per il supporto che mi avete dato e che mi state dando in questi giorni. Alcune ferite richiedono un po' più di tempo per rimarginarsi, ma la cura principale è l'amore di tutto ciò che considero casa e il passare del tempo - ha detto Francesca - Vi ringrazio infinite volte per tutto l'affetto che mi state dimostrando. Spero davvero di poter tornare al 100% e irradiare felicità".