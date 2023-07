Temptation Island 2023, incidente automobilistico per uno dei protagonisti, le sue condizioni

Uno dei protagonisti di Temptation Island 2023 è rimasto coinvolto in un incidente automobilistico, il docureality viene trasmesso in questi giorni su Canale 5

Sabato scorso, Daniele Schiavon, uno dei tentatori dell'attuale edizione di Temptation Island 2023 trasmessa su Canale 5, è stato coinvolto in un incidente automobilistico. Fanpage, che per primo ha riportato questa notizia, ha comunicato che le condizioni di Daniele non sono gravi.

Daniele Schiavon è un personaggio televisivo familiare ai telespettatori di Canale 5. Prima di diventare un tentatore a Temptation Island, ha partecipato, come corteggiatore, al programma Uomini e Donne. Durante la stagione 2019/2020, è stato scelto da Giulia Quattrociocche. Tuttavia, la loro relazione si è conclusa dopo la fine del programma. Attualmente, Giulia è madre di due figli avuti con il suo compagno Manuel Magazzino.

Secondo quanto appreso da Fanpagege, l'incidente che ha coinvolto Daniele Schiavon, è la conseguenza di un tamponamento con un altro veicolo. Per fortuna nessuno dei passeggeri coinvolti nello scontro ha riportato lesioni gravi. L'evento, che poteva avere conseguenze più gravi, si è verificato sabato 15 luglio, a Roma, sulla via Aurelia.

Sabato scorso, dopo aver trascorso la mattinata in barca con i suoi amici, Daniele Schiavon e altri due ragazzi si stavano dirigendo verso Roma. Nonostante fossero a bordo dell'auto di Daniele, non era lui a guidare, come ha appreso il portale. Al momento dell'impatto, Daniele si trovava sui sedili posteriori, con la cintura di sicurezza allacciata e stava dormendo. L'incidente, presumibilmente causato da un tamponamento, ha provocato il ribaltamento dell'auto di Schiavon per più volte. I due ragazzi che occupavano i sedili anteriori dell'auto sono riusciti ad uscire per primi, seguiti da Daniele. I passanti presenti in loco, tra cui un infermiere, hanno prontamente soccorso le persone coinvolte nell'incidente e hanno fornito le cure necessarie. Successivamente, le persone coinvolte sono state trasportate in ospedale per ulteriori accertamenti medici.

Il tentatore ha accusato dolori al collo, alla testa e gli è stato diagnosticato il colpo di frusta. Come accennato in precedenza, le condizioni di Daniele Schiavon non destano preoccupazioni.