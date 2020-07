Temptation Island 2020: Antonella Elia e Pietro Delle Piane si erano lasciati prima del reality?

Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sarebbero lasciati molto prima dell'inizio delle registrazioni di Temptation Island 2020. Il gossip shock è partito da Karina Cascella, ex opinionista di Uomini e Donne, per fare il giro dei social.

Nell'ultima puntata di Temptation Island abbiamo visto Antonella Elia disperarsi dopo che il compagno Pietro Delle Piane ha ammesso di aver baciato la tentatrice Beatrice. Secondo le dichiarazioni di Karina, però, sarebbe tutta a una messa in scena! L'ex opinionista ha scritto nelle sue storie su Instagram: "Quando lo dicevo io che era arrivato Pietro dalla D'Urso, lo avevo detto che a lui non fregava niente ed era lì solo per visibilità. Chi aveva ragione? A parte che vi dirò una cosa: sono molto navigati dal punto di vista televisivo". Karina ha continuato ad attaccare i due concorrenti precisando: "C'è anche, secondo me, una possibilità che si siano messi d'accordo. Che comunque lei è abbastanza navigata. Mi è dispiaciuto tanto, però non ho visto lacrime, non ce n'erano. La mia reazione istintiva sarebbe quella di mollarti senza vederti al falò di confronto".

Pietro Delle Piane durante la trasmissione ha più volte puntualizzato che lui ha avuto un figlio a differenza di Antonella, tanto che i fan di Antonella Elia hanno vandalizzato la pagina Wikipedia dell'attore. Karina ha voluto dire la sua anche su questo punto: "Ma poi cosa vuol dire che ha fatto un figlio? Ma quanto può essere deficiente questo uomo? Tanta gente non può averli, dunque uno è realizzato solo se ha dei figli? Per me tutto ciò è aberrante. Avrai un figlio, ma non hai un cervello. Una dignità. E inoltre non hai un mestiere. Fai l'attore? Ma chi ti ha mai visto? Se non era per la D'Urso nessuno lo avrebbe mai visto".