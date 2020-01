Grande Fratello Vip 2020, Antonella Elia a Elisa De Panicis: "Sei una pornostar"

Antonella Elia contro Elisa De Panicis al grido di pornostar nel primo vero litigio del Grande Fratello Vip 2020, tra insulti ed allusioni con cui show girl e l'influencer hanno animato la casa e provato ad attirare l'attenzione del pubblico in un'edizione del reality che stenta a decollare.

Come sappiamo dai trascorsi con Taylor Mega, Antonella Elia non ha un grande feeling con le influencer, un litigio con Elisa De Panicis era quindi facilmente prevedibile. Mentre i coinquilini erano impegnati in un gioco, la showgirl, riferendosi ad Elisa, ha detto "Per la gioia di tutti voi maschi e l'invidia di tutte noi femmine abbiamo una pornostar", e per rafforzare la sua affermazione ha aggiunto: "C'è una dose di sensualità straripante, praticamente incontenibile. I maschi sono sempre in situazioni imbarazzanti: ogni volta che la vedono tutti si coprono le parti basse".

Come in un incontro di boxe Elisa De Panicis accusa il colpo e contrattacca: "Porti il perizoma? Io pensavo si portassero le mutande alla tua età". E quando Paola di Benedetto accusa la De Panicis di essere stata: "pesante", ecco allora arrivato il momento di tirare in ballo la famiglia, l'anziano padre incollato alla televisione che non reggerebbe le accuse contro la figlia. L'influencer infatti non si tira indietro e risponde: "Tu ti rendi conto di quello che ha detto lei? Questa davanti a tutta Italia ha detto che io sono una pornostar! A casa io ho mio padre di 70 anni, gli prendono le crisi se sente queste cose! Lei rischia di fargli avere delle crisi". È il momento della risposta di Antonella che arriva puntuale: "Ce l'hai con me? Evita di ridere di me. Non mi sembra il caso, te lo garantisco, non sono una persona molto tenera. Prendere per il c..o una persona alle spalle non è carino".