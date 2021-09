Antonella Elia: lo scherzo a Scherzi a Parte svela dettagli hot su lei e Pietro Delle Piane

Una delle prime vittime di Scherzi a Parte è stata Antonella Elia: lo scherzo alla showgirl ha rivelato anche alcuni particolari piccanti della sua relazione con Pietro Delle Piane. L'ex opinionista del Grande Fratello ha raccontato che il suo compagno le fa fare i "filmini svestita" e che sul suo telefonino ci sono fotografie in cui appare semivestita.

Domenica 12 settembre è iniziata la nuova edizione di Scherzi a Parte. Il programma, che segna il ritorno di Enrico Papi a Mediaset, ieri sera ha avuto tra le sue vittime Antonella Elia, la showgirl e conduttrice che da stasera non vedremo più nei panni di opinionista del Grande Fratello Vip. Lo scherzo è stato girato quest'estate, quando la Elia e il suo compagno Pietro Delle Piane, complice della produzione, sono andati in vacanza in Sicilia a Santa Flavia, in provincia di Palermo, come potete vedere in questo video. La coppia in mattinata ha lasciato la stanza d'albergo per una gita in gommone ed un per tuffo nello splendido mare siciliano. Al ritorno in albergo è iniziato lo scherzo, Antonella ha trovato la stanza svaligiata. La Elia è andata subito nel panico, "non è possibile. Non toccare niente, hanno rubato anche il mio cellulare. Tutto rubato", Pietro ha provato a calmarla: "Non piangere, ora ci penso io, chiamo il direttore":

Antonella ed il compagno sono andati nella stanza del Direttore, naturalmente anche lui complice del programma, a denunciare il furto. La showgirl ha iniziato a fare mille congetture "Siamo troppo sulla bocca di tutti, troppo energie che volano. Quelle che mi odiano, le mie colleghe, credo molto nelle energie". La Elia poi ha un sussulto, si ricorda che nel telefonino ci sono file che dovrebbero rimanere segreti: "ci sono foto anche che non andrebbero pubblicate proprio, semisvestita sono".

Il direttore a questo punto mostra ad Antonella un filmato, il ladro è un ragazzo che la sera prima si era presentato come fan di Antonella, e non solo, in un altro filmato delle telecamere di sicurezza della struttura si vede il ladro baciare Pietro Delle Piane. Il compagno di Antonella dice di essere stato aggredito, la conduttrice lo guarda sbalordita e gli chiede "Ma tu sei gay o bisessuale? Se lo sei dimmelo, non c'è nessun problema". La situazione si complica con l'arrivo del finto ladro che afferma di avere una relazione con Pietro e rivolgendosi ad Antonella le rivela: "Pietro mi ha fatto mettere lo smalto sui piedi, mi ha fatto fare filmini senza vestiti". La confessione del ladro convince Antonella che afferma "Anche a me dice che gli piace lo smalto e anche a me fa fare i filmini svestita". Dopo questa confessione piccante, Antonella scopre di essere su Scherzi a Parte.