Antonella Elia: i fan si vendicano di Pietro delle Piane su Wikipedia (FOTO)

La pagina di Wikipedia di Pietro delle Piane è stata modificata dai fan di Antonella Elia, arrabbiati per il tradimento dell'attore.

Pietro delle Piane dopo aver offeso e tradito Antonella Elia ha subito le ire dei suoi fan: ieri sera la sua pagina di Wikipedia ha cambiato nome da Pietro Delle Piane a "Pietro ho fatto un figlio".

Ieri sera durante la quarta puntata di Temptation Island 2020 gli spettatori hanno visto uno dei concorrenti, Pietro Delle Piane, trattare male la sua compagna, la showgirl Antonella Elia. Pietro non solo ha baciato la tentatrice Beatrice ma ha più volte sottolineato che lui, a differenza della Elia, ha un figlio e una discendenza. Il tono offensivo usato dal Delle Piane non è andato giù ai numerosissimi fan della ex gieffina che hanno pensato di vendicarsi sulla pagina Wikipedia dell'attore cosentino.

In pochi minuti la pagina è stata cambiata più volte e il nome è diventato "Pietro ho fatto un figlio". La biografia è stata continuamente aggiornata con "Pietro Delle Piane, nome d'arte di Pietro HO FATTO UN FIGLIO" e ancora "Pietro inoltre HA FATTO UN FIGLIO ed è selvaggio. Se non avete capito HA FATTO UN FIGLIO ED HA UNA DISCENDENZA. È un insicuro ed è stato incaricato dall'arciduca con il titolo di Inseminator, l'inseminatore, perché ricordiamoci che lui, HA UN FIGLIO".

🤣🤣🤣 la pagina Wikipedia di Pietro Delle Piane 🤣🤣🤣 #TemptationIsland pic.twitter.com/milVOed4lM — Mercurio (@AngryMercurio) July 23, 2020

Wikipedia ha deciso di mettere un freno ai vari cambiamenti della pagina bloccandola con la scritta: "questa pagina è protetta per evitare vandalismi", ma nel frattempo ieri sera gli screenshot hanno invaso i social, per la gioia dei fan di Antonella Elia.

Si vola altissimo, grazie #Temptationisland per il trash quotidiano pic.twitter.com/zfuyz3AgBm — lamargheeee (@lamargheeeee) July 23, 2020