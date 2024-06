Temptation Island: in arrivo due edizioni diverse nel 2024

Il prossimo 27 giugno avrà inizio la prossima edizione del famoso docu-reality, che già nelle ultime settimane è stata tanto chiacchierata. Specie perché si vocifera dell'eliminazione di una coppia dalla nuova iterazione di Temptation Island. Ma sembra che quest'anno non sia finita qui.

Un 2024 molto ricco per i fan di Temptation Island

Verso la fine di agosto 2024 infatti partiranno le registrazioni della seconda edizione dello show, che si svolgeranno in Sardegna. Queste nuove puntate verranno trasmesse successivamente a quelle estive, più precisamente in autunno e si potranno vedere ovviamente sulla rete Mediaset sintonizzandosi su Canale 5. Secondo quanto riferito dal sito Davide Maggio: "Nella terra sarda vedremo nuove coppie desiderose di mettere alla prova il loro amore. Non è la prima volta che lo spettacolo raddoppia, è già accaduto nel 2020 con la conduzione di Alessia Marcuzzi, e nel 2018 e 2019 con le versioni vip".

Temptation Island: L'edizione winter mai realizzata

A quanto pare nei palinsesti Mediaset qualcosa è cambiato lo scorso inverno, infatti in origine era prevista una edizione invernale di Temptation Island, che poi non è mai stata realizzata. Sulla questione era intervenuto a suo tempo il conduttore Filippo Bisciglia, affermando: "La speranza è l'ultima a morire. Lo avrei condotto io e infatti ero molto contento quando me lo avevano proposto. Tra gennaio e febbraio mi ero tenuto libero appositamente per questa occasione".