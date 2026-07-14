"Ho bisogno del sesso": a Temptation Island Andrea umilia Iris con racconti intimi

Le immagini viste da Iris nel capanno lasciano tutti senza parole. Andrea critica il carattere della fidanzata, parla della loro vita intima e ammette di non provare più le stesse emozioni.

La quarta puntata di Temptation Island ha presentato al pubblico una delle coppie destinate a far più discutere. Andrea Petraroli e Iris De Lorenzis sono arrivati nel villaggio dopo che lei aveva scoperto nel cellulare del fidanzato alcune chat e foto compromettenti. Durante il percorso, però, Iris ha dovuto ascoltare parole ancora più dure da parte del compagno, che ha raccontato dettagli privati della loro relazione attribuendo la crisi della coppia alls fidanzata.

Andrea accusa Iris e parla della loro intimità: le dichiarazioni che hanno sconvolto la fidanzata e il pubblico

Ieri per la prima volta la produzione ci ha mostrato per la prima volta il viaggio nei sentimenti di Andrea ed Iris. Nei video mostrati, il trentaduenne barman pugliese ha parlato senza filtri del rapporto con Iris, spiegando che negli ultimi tempi avrebbe perso entusiasmo nella relazione. Secondo Andrea, le chat con altre ragazze sarebbero nate da un bisogno di emozioni che, a suo dire, non trovava più nella coppia. "Mi è mancato il brivido", ha confessato, aggiungendo che avrebbe preferito accanto una compagna "con più carattere" e meno accondiscendente.

Il fidanzato ha poi affrontato anche il tema della loro vita intima, sostenendo che il desiderio sarebbe diminuito nel tempo e che le attenzioni rivolte ai loro cani finirebbero spesso per avere la priorità rispetto ai momenti di coppia. Pur riconoscendo che gli errori commessi sono stati suoi, Andrea ha affermato di essere stato spinto a chattare e scambiarsi foto intime con altre ragazze da quelli che considera gli atteggiamenti "noiosi" della fidanzata.

Iris De Lorenzis

Nel capanno, Iris ha assistito incredula alle parole del compagno, scoprendo che per Andrea le responsabilità della crisi ricadono tutte su di lei.

Le dichiarazioni di Andrea non si sono fermate. Il barman ha criticato anche lo stile di vita della fidanzata, sostenendo che, nonostante studi, trascorra troppo tempo sul divano e che nei momenti liberi preferisca dedicarsi ai suoi hobby, come colorare pupazzi sul tablet, invece di condividere momenti di svago con lui.

Parole che hanno profondamente ferito Iris, costretta ad ascoltare un lungo elenco di accuse culminato con la frase più pesante degli interi filmati: "Forse non provo più lo stesso sentimento di prima".