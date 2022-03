Tekken: Netflix svela il trailer ufficiale della serie anime

Il franchise di Tekken farà presto il suo debutto su Netflix. Il celebre videogame, infatti, si trasformerà in una serie anime - Tekken: Bloodline - che sarà distribuita online dalla piattaforma di Ted Sarandos. In passato, il franchise ha dato vita a un adattamento in live action che, però, non ha avuto il successo sperato.

La serie anime di Tekken debutterà su Netflix con Tekken: Bloodline, che adatta in forma seriale la storia di iniziazione di Jin Kazama e il suo periodo educativo sotto la guida di Heihachi Mishima, il suo brutale nonno. Il trailer ufficiale presenta i personaggi (nuovi e vecchi) che lo spettatore incontrerà.

Al momento, Netflix non ha rivelato la data di distribuzione di Tekken: Bloodline né tantomeno il numero di episodi che andranno a comporre la serie. Ciò che è certo, invece, è la prima sinossi del progetto, che recita:

"'Il potere è tutto'. Jin Kazama ha imparato in tenera età l'arte di autodifesa di famiglia, le arti marziali tradizionali stile Kazama, da sua madre. Nonostante ciò, però, si è fatto cogliere di sorpresa quando un male mostruoso è apparso improvvisamente, distruggendo tutto ciò che gli era caro e cambiando la sua vita per sempre. Arrabbiato con se stesso per non essere stato in grado di fermarlo, Jin giura vendetta e cerca il potere assoluto per ottenerla. La sua ricerca lo porterà alla battaglia finale su un palcoscenico globale - Il Torneo del Re del Pugno di Ferro".

Rimanete sintonizzati per tutte le novità su Tekken: Bloodline!