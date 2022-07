Teen Wolf: il primo teaser trailer del film svela un ritorno

Il film sequel della serie Teen Wolf ha ora un teaser trailer grazie al San Diego Comic-Con 2022.

Il video riporta gli spettatori a Beacon Hills, dove è emerso un terrificante male. Nel filmato c'è spazio per licantropi e varie creature sovrannaturali, oltre a mostrare il ritorno di Allison, il personaggio interpretato da Crystal Reed.

Teen Wolf: The Movie sorge la luna piena a Beacon Hills e con essa emerge un terribile male. I lupi stanno ululando ancora una volta, chiedendo il ritorno di banshee, coyote mannari, segugi infernali, kitsune e ogni altro mutaforma nella notte. Ma solo un lupo mannaro come Scott McCall, non più un adolescente ma ancora un alfa, può radunare nuovi alleati e riunire amici fidati per combattere quello che potrebbe essere il nemico più potente e letale che abbiano mai affrontato.

Faranno parte del cast del film Tyler Hoechlin, Tyler Posey, Holland Roden, Shelley Hennig, Orny Adams, Linden Ashby, JR Bourne, Seth Gilliam, Colton Haynes, Ryan Kelley, Melissa Ponzio e Dylan Sprayberry.

Jeff Davis, che ha scritto la sceneggiatura del film, ha spiegato: "Mi sono reso conto che stavamo scrivendo un film davvero lungo perché abbiamo 20 personaggi. Mi sono reso conto di aver scritto una stagione 7 accorciata".

Posey ha inoltre dichiarato quale sarà la situazione di Scott quando riprenderà la storia: "Vive a Los Angeles, voleva andarsene da Beacon Hills ed è una persona normale. Lavora da un veterinario ed è solo. Ora è un adulto che sta affrontando tutto quello che stiamo affrontando noi... Invece che essere un licantropo che salva il mondo, ha bisogno di capire come salvare se stesso. Non abbiamo mai visto Scott in questo modo, mai".

Il finale del film, inoltre, sarà particolarmente emozionante e si sta già parlando della possibilità di continuare la storia.