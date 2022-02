Teen Wolf: svelato il cast del film sequel della serie

Paramount+ ha svelato il cast dell'atteso film che proseguirà la storia di Teen Wolf, la serie andata in onda per sei stagioni.

Teen Wolf ritornerà sugli schermi con un film e il cast è stato svelato, scatenando già i commenti dei fan a causa di alcune assenze importanti. La serie è andata in onda per sei stagioni su MTV, dal 2011 al 2017, e il lungometraggio ideato come reunion arriverà entro la fine dell'anno su Paramount+.

Tra gli attori che torneranno nel mondo di Teen Wolf ci saranno Tyler Posey (Scott McCall), Holland Roden (Lydia Martin), Shelley Hennig (Malia), Crystal Reed (Allison Argent), Orny Adams (Bobby Finstock), Linden Ashby (Noah Stilinski), JR Bourne (Chris Argent), Seth Gilliam (Dr. Alan Deaton), Colton Haynes (Jackson Whittemore), Ryan Kelley (Deputy Jordan Parrish), Melissa Ponzio (Melissa McCall), e Dylan Sprayberry (Liam Dunbar).

Attualmente mancano all'appello Dylan O'Brien (Stiles), Tyler Hoechlin (Derek) e Arden Cho (Kira).

I responsabili di Paramount+ hanno però sottolineato che nelle prossime settimane e mesi verranno annunciati ulteriori nomi che si aggiungeranno alla lista degli interpreti. Cho, inoltre, sembra che sia stata contattata ma abbia rifiutato la proposta perché le era stato offerto un salario pari alla metà della cifra pagata alle sue colleghe.

Jeff Davis, creatore della serie originale, sarà sceneggiatore del film che riporterà gli spettatori a Beacon Hills, dove vivono licantropi, banshee, mutaforma e altre creature. Scott McCall (Posey), non è più un teenager ed è ancora alpha, potendo quindi riunire nuovi alleati e fidati amici per lottare contro quello che potrebbe essere il loro nemico più potente e mortale mai affrontato.