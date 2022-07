Zack Snyder e James Gunn sugli schermi in versione animata grazie a Teen Titans Go! e Harley Quinn

I registi Zack Snyder e James Gunn appariranno in versione animata nelle due serie Teen Titans Go! e Harley Quinn 3.

Zack Snyder avrà un cameo nella serie animata Teen Titans Go!, come svelato durante il San Diego Comic-Con 2022, seguendo l'esempio del suo collega James Gunn al centro di un'operazione analoga con Harley Quinn. I fan del regista di Justice League dovranno attendere l'episodio numero 365 del progetto di Cartoon Network per poter vederlo nel mondo ispirato ai fumetti DC.

La puntata di Teen Titans Go! in cui apparirà Zack Snyder si intitola 365! e mostrerà un team guidato da Robin andare ai Warner Bros Studio con lo scopo di trovare un regista per la realizzazione di uno speciale, situazione che li porterà a incontrare il filmmaker.

L'episodio andrà in onda in autunno, ecco la prima immagine:

Teen Titns Go! - Un'immagine del cameo di Zack Snyder

Nel mondo dell'animazione anche il regista James Gunn farà una divertente apparizione, in questo caso nella terza stagione di Harley Quinn. Il regista di Guardiani della Galassia ha ringraziato online per l'incredibile onor e dichiarato in modo ironico: "Il mio film biografico su Thomas Wayne sarà un capolavoro!".