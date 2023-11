Supergirl: Woman of Tomorrow, Ana Nogueira firmerà lo script del film DC

Warner Bros e DC Studios hanno annunciato che sarà Ana Nogueira a scrivere la sceneggiatura di Supergirl: Woman of Tomorrow, progetto dedicato alle avventure della cugina di Superman.

Attualmente non è coinvolto nessun regista per portare sul grande schermo la storia di Kara Zor-El.

I primi dettagli del progetto

Attualmente non sono stati svelati nemmeno i dettagli della trama di Supergirl: Woman Of Tomorrow, anche se tra le pagine dei fumetti l'eroina viene coinvolta nel tentativo di una giovane ragazza di vendicarsi.

Il film farà parte del piano ideato da James Gunn e Peter Safran per dare nuova forza al DC Universe che prenderà il via con Superman Legacy, diretto proprio dal filmmaker. Le star del lungometraggio saranno David Corenswet e Rachel Brosnahan nei ruoli di Clark Kent e Lois Lane.

Ana Nogueira è un'attrice diventata autrice che recentemente ha firmato lo spettacolo teatrale Which Way To The Stage e si sta occupando dell'adattamento cinematografico del romanzo Mothers, Lock Up Your Daughters.