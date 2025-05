Ted: il simpatico orsetto tornerà con una serie animata

L'irriverente orsetto Ted tornerà presto sugli schermi: Peacock ha infatti ordinato una serie animata che espanderà il franchise ideato da Seth MacFarlane.

Nel progetto, che verrà prodotto da UCP in collaborazione con Fuzzy Door e MRC, saranno coinvolte le star dei film e delle serie tv.

Il cast della seire animata

Seth MacFarlane riprenderà il suo ruolo di Ted dando voce al protagonista nella serie animata e sarà inoltre coinvolto come produttore esecutivo di tutte le puntate.

Paul Corrigan e Brad Walsh (Modern Family) saranno i produttori esecutivi, dopo essere stati coinvolti anche nella recente realizzazione dello show live-action.

Una foto di Ted

Tra i ritorni ci saranno poi quelli di Mark Wahlberg nel ruolo di John, Amanda Seyfried che sarà Sam, e Jessica Barth nei panni di Tami-Lynn. Nel cast spazio poi a Kyle Mooney che sarà Apollo, mentre Liz Richman interpreterà Ruth.

Il progetto live-action

La serie animata ordinata da Peacock arriva dopo quella live action che ha debuttato negli Stati Uniti nel gennaio 2024, registrando cifre record per quanto riguarda le visualizzazioni. Ted è diventato infatti il titolo più visto tra i prodotti realizzati per la piattaforma ed è stata la comedy originale più vista in streaming negli Stati Uniti per due mesi consecutivi. Prossimamente arriveranno sugli schermi gli episodi della seconda stagione.

La sinossi della prima stagione dichiarava: Il momento di fama di Ted l'orso (Seth MacFarlane) è ormai passato. Ora vive a casa a Framingham, nel Massachusetts, con il suo migliore amico, il sedicenne John Bennett (Max Burkholder), insieme ai genitori di John, Matty e Susan (Scott Grimes e Alanna Ubach) e alla cugina Blaire (Giorgia Whigham). Ted può anche avere una pessima influenza su John, ma in fin dei conti è un amico fedele che è sempre disposto a mettersi in gioco per amicizia.