Ted conquista tutti: la serie prequel di Seth MacFarlane rinnovata per la Stagione 2

Come riportato da Deadline, Peacock ha deciso di rinnovare per una seconda stagione Ted, la serie televisiva prequel dell'omonimo film scritto e diretto da Seth MacFarlane.

La prima stagione di Ted, composta da sette episodi e uscita l'11 gennaio, è stata presentata come una serie evento. Il suo travolgente successo di ascolti, che l'ha vista diventare la serie originale più vista su Peacock fino ad oggi e la commedia originale numero 1 in streaming negli Stati Uniti per più di due mesi consecutivi nella classifica Nielsen, ha naturalmente contributo al rinnovo per una seconda stagione.

Mark Wahlberg insieme al suo orsacchiotto in una scena di Ted

Nonostante l'eccellente performance di Ted, la decisione di rinnovarlo non è stata semplice, a quanto si dice, perché la sua natura di ibrido tra live-action/CGI ne rende molto costosa la produzione (secondo alcune stime, il budget si aggira intorno ai 10 milioni di dollari a episodio) e la sua realizzazione richiede molto tempo.

Tuttavia, mantenere il suo più grande successo era importante per Peacock, e quattro mesi dopo il suo debutto, lo streamer ha approvato la seconda stagione.

Ambientata nel 1993, Ted è stata ideata da MacFarlane, che ne è scrittore, regista, produttore esecutivo e showrunner ed è ambientata quando il momento di gloria dell'orso Ted (MacFarlane) è ormai alle sue spalle.

Ora vive a casa a Framingham, nel Massachusetts, con il suo migliore amico, il sedicenne John Bennett (Max Burkholder), insieme ai genitori di John, Matty e Susan (Scott Grimes e Alanna Ubach) e alla cugina Blaire (Giorgia Whigham). Ted può avere una pessima influenza su John, ma in fin dei conti è un amico leale, sempre disposto a mettersi in gioco per amicizia.