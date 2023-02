Ted Lasso: il primo trailer svela la data d'uscita della Stagione 3 su Apple TV+

Tutti i personaggi del Richmond tornano in questa prima anticipazione della terza stagione della serie con Jason Sudeikis.

Apple TV+ ha diffuso in streaming il primo teaser trailer della terza stagione di Ted Lasso, la serie comedy con protagonista Jason Sudeikis nei panni di uno sconclusionato allenatore di football americano che allena per la prima volta una squadra di calcio nella Premier League britannica.

Il teaser, oltre a mostrare i personaggi che compongono la squadra del Richmond, che al termine della seconda stagione è tornata nel campionato principale dopo la retrocessione, rivela anche la data d'uscita di questa terza stagione: 15 marzo 2023.

In questa terza stagione di Ted Lasso, il neopromosso AFC Richmond si trova ad affrontare una situazione ridicola, mentre le previsioni dei media lo collocano all'ultimo posto della Premier League e Nate (Nick Mohammed), ora acclamato come il "ragazzo prodigio", è andato a lavorare per Rupert (Anthony Head) al West-Ham United.

Sulla scia della controversa partenza di Nate da Richmond, Roy Kent (Brett Goldstein) assume il ruolo di assistente allenatore, insieme a Beard (Brendan Hunt). Nel frattempo, mentre Ted (Jason Sudeikis) affronta le pressioni sul lavoro e continua a lottare con i suoi problemi personali a casa, Rebecca (Hannah Waddingham) si concentra sul battere Rupert e Keeley (Juno Temple) cerca di diventare il capo della sua agenzia di pubbliche relazioni. Le cose sembrano andare a rotoli sia dentro che fuori dal campo, ma il Team Lasso è pronto a dare comunque il meglio di sé.